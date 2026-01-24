名古屋出身のプロキックボクサー、鈴木万李弥（32）が1月20日、自身のInstagramを更新し、迫力あるハイキックショットを公開した。投稿では「Run like a horse」と英語のフレーズを添え、「今年は午年。馬のように駆け抜けていきます！」と意気込みをつづり、鍛え抜かれた身体と強い視線が印象的な一枚を披露している。

【画像】「女優さんかと」阿部詩、M-1での清楚な”水色ブラウス＆スカート”姿に反響！「ビジュ優勝」「銀河系最強可愛い」

公開された写真では、コンクリートの壁を背景に、コスチューム姿で鋭いハイキックを繰り出す瞬間を捉えている。しなやかさと力強さが同居するフォームに加え、カメラを射抜くような表情が印象的だ。美しさと闘志が自然に融合した一枚となっている。鈴木はキックボクシングとMMAの両競技でキャリアを積み、近年はKNOCK OUTを主戦場に活躍。女子初のUNLIMITEDルール挑戦でも注目を集めるなど、その存在感を着実に高めている。

【画像】鋭いハイキックを繰り出す鈴木（画像は鈴木万李弥公式Instagramより引用）

この投稿には、国内外のInstagramユーザーから「カッコ可愛い」「いつ見ても格闘家に見えないぐらい可愛いのにしっかり強い」「Awesome and never give Up」「世界取ってください！」といった声が寄せられている。