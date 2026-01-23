OXO¤Î¡Ö¤ªÅò¤òÃí¤°¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¡×¡¢¤â¤¦¼êÊü¤»¤Ê¤¤
ROOMIE 2024Ç¯11·î8Æü·ÇºÜ¤Îµ»ö¤è¤êÅ¾ºÜ
¤É¤ó¤Ê¤ËË»¤·¤¤Ä«¤Ç¤â¡¢¼ê·Ú¤ËÞ»¤ì¤¿¤Æ¤ÎËÜ³Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤¿¤é¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ó¤Ê¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ê´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÍýÁÛ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤òÈ¯¸«¡£
¡Ö¼ê·Ú¤µ¡×¤È¡Ö¤ª¤¤¤·¤µ¡×¤ÎÎ¾Î©¡¢¤½¤ó¤ÊÍýÁÛ¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÊØÍø¤Ê1Âæ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¼ê·Ú¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÞ»¤ì¤ë
¥³¡¼¥Ò¡¼¹¥¤¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢OXO¡Ê¥ª¥¯¥½¡¼¡Ë¤Î¡Ö¥ª¡¼¥È¥É¥ê¥Ã¥×¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¡×¡£
²¿¤«¤ÈË»¤·¤¤Ä«¤Ç¤â½ÐÍè¤ì¤ÐÞ»¤ì¤¿¤Æ¤Î¡¢¹á¤ê¹â¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬°û¤ß¤¿¤¤¡£ÆÃ¤Ë´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤è¤ê°ìÁØ¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢Þ»¤ì¤ë¤È¤Ê¤ë¤È»þ´Ö¤â¤«¤«¤ë¤·¡¢Ä«¤ÎË»¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ÏOXO¡Ê¥ª¥¯¥½¡¼¡Ë¤Î¡Ö¥ª¡¼¥È¥É¥ê¥Ã¥×¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¡×¤¬Å¬Ç¤¤Ç¤¹¡£
ÈþÌ£¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÞ»¤ì¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢ºÇÅ¬¤Ê»þ´Ö¡¦²¹ÅÙ¡¦Ãí¿å¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡£
¥Ï¥ó¥É¥É¥ê¥Ã¥×¤Ç¤Ï¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÞ»¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢³Ú¤·¤ßÊý¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÇ¤¤»¤Ã¤¤ê¤Ë¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¡Ö¥ª¡¼¥È¥É¥ê¥Ã¥×¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¡×¤Î¶¯¤ß¡£
ËÜÂÎ¤Ë¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤È¥³¡¼¥Ò¡¼Ê´¤òÆþ¤ì¡¢¤¢¤È¤Ï¤ªÅò¤ò°ìÅÙ¤ËÃí¤¤¤ÇÂÔ¤Ä¤À¤±¤Ç¡¢¹á¤ê¹â¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î´°À®¡ª
¥É¥ê¥Ã¥×¤¹¤ë»þ´Ö¤òÂ¾¤Î¤³¤È¤Ë»È¤¨¤ë¤«¤é¡¢Ë»¤·¤¤Ä«¤Î»þ´Ö¤âÍ¸ú¤Ë»È¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
ÈþÌ£¤·¤µ¤ÎÈë·í¤Ï¥¿¥ó¥¯¤Î·ê
¤ªÅò¤òÃí¤°¥¿¥ó¥¯¤ÎÄìÌÌ¤Ë¤Ï8¸Ä¤Î·ê¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢·ê¤Î¥µ¥¤¥º¤¬¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡¢Â¾¤Î¥É¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤Ï°ã¤¦¡¢¤ªÅò¤òÃí¤¤¤À¤éÇ¤¤»¤Ã¤¤ê¤Ë½ÐÍè¤Á¤ã¤¦ÍýÍ³¡£
Ãí¤¬¤ì¤¿¤ªÅò¤Ï¤³¤Î·ê¤òÄÌ¤·¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÈÎÌ¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤Ø¥É¥ê¥Ã¥×¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥É¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÆâÂ¦¤Î¥ê¥Ö¤Ï¤ªÅò¤ÎÎ®¤ì¤òºÇÅ¬¤ÊÂ®ÅÙ¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥Ï¥ó¥É¥É¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤È¤¤Ë¶á¤¤¡¢¹á¤ê¹â¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦Ìõ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¥É¥ê¥Ã¥×¤·½ª¤ï¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¥É¥ê¥Ã¥×¤Ç¤¤¿»þ¤Î¤è¤¦¤Ê¤Õ¤ä¤±Êý¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤âÉ¬Í×¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤¬»È¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥É¥ê¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¿¥ó¥¯¤Ï360ml¡Ê20g¡Ë¤Þ¤ÇÃí¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
Â¿µ¡Ç½¤Ê¥Õ¥¿
¥Ñ¡¼¥Ä¤ÏËÜÂÎ¡¦¥¿¥ó¥¯¡¦¥Õ¥¿¤Î3¤Ä¡£
¥Õ¥¿¤Ï¤ªÅò¤Î²¹ÅÙ¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥É¥ê¥Ã¥×¸å¤ÎËÜÂÎ¤òÃÖ¤¯¼õ¤±»®¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì°Õ³°¤ÈÊØÍø¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥É¥ê¥Ã¥×¸å¥É¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÃÖ¤¾ì½ê¤Ëº¤¤Ã¤Æ¡¢¹²¤Æ¤ÆÎ®¤·Âæ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤»¤Ã¤«¤¯ÈþÌ£¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¡¢±ø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ÏÍ¾·×¤Ê¼ê´Ö¤¬Áý¤¨¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
¤¢¤È¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ÚÎÌ¥¹¥×¡¼¥ó¤¬¥«¥ê¥¿¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¥¸¥ã¡¼¡Ê10g¡Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Õ¥¿¤Î·¦¤ß¤¬¹ç¤ï¤»¤¿¤è¤¦¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
Æ¦¤òÈÔ¤¯ºÝ¡¢°ì»þÅª¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¥¸¥ã¡¼¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ë³èÍÑ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥È¥ë¤ØÄ¾¥É¥ê¥Ã¥×¤âOK
OXO¡Ê¥ª¥¯¥½¡¼¡Ë¤Î¡Ö¥ª¡¼¥È¥É¥ê¥Ã¥×¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¡×¤Ï¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë¤ØÄ¾ÀÜ¥É¥ê¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¥Ü¥È¥ë¤Î¸ý·Â¤¬6cm°Ê¾å¤¢¤ì¤Ð¥»¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¥«¥Ã¥×¤Ë¥É¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ°Ü¤·ÊÑ¤¨¤ë¼ê´Ö¤¬¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ä«¤ÎË»¤·¤¤»þ´Ö¤âÍ¸ú¤Ë»È¤¨¤Æ¡¢Í¾·×¤ÊÀö¤¤Êª¤â¤Ç½Ð¤º¤ËºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£
¼ê·Ú¤µ¤ÈËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ëOXO¡Ê¥ª¥¯¥½¡¼¡Ë¤Î¡Ö¥ª¡¼¥È¥É¥ê¥Ã¥×¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¡×¡£
°ÊÁ°¾Ò²ð¤·¤¿ÅÅÆ°¥ß¥ë¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢Æ¦¤òÈÔ¤¤¤ÆÞ»¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥¿¥¤¥à¤¬¤â¤Ã¤È¼ê·Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Photo: covacova.