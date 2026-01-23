Âçºä¤Ê¤ª¤ß¤Î¡È¥«¥â¥ó¡É¤¬¤Ê¤¼ÇÈÌæ¡© ÊÆ¼±¼Ô¤ÏÅ¨Áª¼ê¤¬·ãÅÜ¤·¤¿ÁûÆ°¤Ë°ÛÏÀ¡Ö¥Æ¥Ë¥¹¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥µ¡¼¥Ö¤Î»þ¤Ï¶«¤ó¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×
»î¹çÃæ¤Ë¡Ö¥«¥â¥ó¥Ã¡ª¡×¤È¼«¤é¤ò¸ÝÉñ¤·¤¿Âçºä(C)Getty Images
¡¡¸åÌ£¤Î°¤µ¤¬»Ä¤ëÁûÆ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö1·î22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Æ¥Ë¥¹¤ÎÁ´¹ë¥ª¡¼¥×¥ó½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹2²óÀï¡£À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°17°Ì¤ÎÂçºä¤Ê¤ª¤ß¤¬¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎËö¤ËÆ±41°Ì¤Î¥½¥é¥Ê¡¦¥Á¥ë¥¹¥Æ¥¢¡Ê¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¡Ë¤ò·âÇË¤·¤¿°ìÀï¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂçºä¤Ê¤ª¤ß¤¬»×¤ï¤ºº¤ÏÇ¡¡¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤ÎÌ¾¼ê¤È¤ÎÁûÆ°¥·¡¼¥ó
¡¡¼ê¤Ë´À°®¤ë¹¶ËÉ¤òÂçºä¤Ï¡¢6¡Ý3¡¢4¡Ý6¡¢6¡Ý2¤ÇÀ©¤·¤Æ¡¢3²óÀï¤Ø¤È¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Âè7¥²¡¼¥à¤Çµ¯¤¤¿ÁûÆ°¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡4-2¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿ºÇ½ª¤ÎÂè7¥²¡¼¥à¤¬30¡Ý30¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¾¸å¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¥ë¥¹¥Æ¥¢¤¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¡¼¥Ö¤ò¥Í¥Ã¥È¤Ë¤«¤±¤¿½Ö´Ö¤ËÂçºä¤Ï¡Ö¥«¥â¥ó¡ª¡×¤ÈÒöÓ¬¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼«¤é¤ò¶ÛÄ¥¤«¤é²òÊü¤·¡¢¸ÝÉñ¤¹¤ë°Õ¿Þ¤Ç¤Î¶«¤Ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÐÖµ¤·¤¿35ºÐ¤Ï·ãÅÜ¡£¥»¥«¥ó¥É¥µ¡¼¥Ö¤òÂÇ¤È¤¦¤È¤·¤¿¼ê¤òÄä¤á¤¿35ºÐ¤Ï¼ç¿³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤Í¤§¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¹ç´Ö¤Ë¡Ø¥«¥â¥ó¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¡© ¤½¤â¤½¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¹ç´Ö¤Ë²¿¤«¤òÏÃ¤»¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¡©¡×¤È¸±¤·¤¤´é¤Ä¤¤Ç¹³µÄ¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¼ç¿³¤¬¹³µÄ¤òÇ§¤á¤º¤Ë²¿»ö¤â¤Ê¤¯ºÆ³«¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÀËÇÔ¤·¤¿»î¹ç¸å¤â¥Á¥ë¥¹¥Æ¥¢¤Ï¡¢²×Î©¤Á¤ò±£¤µ¤º¡£¥Í¥Ã¥È±Û¤·¤Ë·Ú¤¤°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¸å¤Ë¡¢Âçºä¤ò¸±¤·¤¤É½¾ð¤ÇâË¤ß¤Ä¤±¡¢¡Ö¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¤Ã¤Æ¤â¤Î¤¬²¿¤«¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡ª Ä¹¤¯¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡Ê¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¤ò¡Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¼¸ÀÕ¡£²ñ¾ì¤Î¶õµ¤¤òÅà¤êÉÕ¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¥Á¥ë¥¹¥Æ¥¢¤Ï¡¢¡ÖÈà½÷¤È¤Î¤³¤È¤ÏËº¤ì¤Æ¡£¤¢¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯ÏÃ¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£¤¿¤À¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¡×¤È¼áÌÀ¡£¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼Àº¿À¤òÀâ¤«¤ì¤¿Âçºä¤â¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡Ø¥«¥â¥ó¡ª¡Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿·Ð¸³¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾¯¤·º®Íð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÈà½÷¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¸å¤È¤Ê¤ëÁ´¹ë¤Ç¡¢ÅÜ¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Î¾¼Ô´Ö¤Ç¤Î¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤Ï²ò¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¹ñºÝÅª¤Ê´Ø¿´ÅÙ¤â¹â¤¤Á´¹ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤ÎÁûÆ°¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Æó¿Í¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ÏÍ¾ÇÈ¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±Ñ»æ¡ØThe Guardian¡Ù¤Ï¡Ö¡È¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼ÏÀÁè¡É¤Ç´¶¾ð¤¬ÇúÈ¯¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿¥ê¥Ý¡¼¥Èµ»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö»î¹ç¸å¤Ë¥¥ë¥¹¥Æ¥¢¤ÏÎä¤¿¤¤°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢½Ð¿È¤ÎÈà½÷¤Ï¡¢¥ª¥ª¥µ¥«¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤¿¤á¤é¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡ØÄ¹¤¯¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡Ê¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¤ò¡Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÉÔËþ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤ËÂÐ¤·¤ÆÂçºä¤òÍÊ¸î¤¹¤ë°Õ¸«¤âÈô¤ó¤À¡£NBA¤Î¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥º¤ÎSNS¤Ê¤É¤ÇÊÔ½¸Ã´Åö¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤Î¥é¥ó¥°¡¦¥¦¥£¥Æ¥«¡¼»á¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¥Æ¥Ë¥¹¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥µ¡¼¥Ö¤¹¤ë»þ¤Ë¤ÏÂçÀ¼¤Ç¶«¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢¥×¥ì¡¼¤Î¹ç´Ö¤Ë¡Ø¥«¥â¥ó¡ª¡Ù¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¦¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¸ÀµÚ¡£¤µ¤é¤ËÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¤â¤·¤â¡¢¼«Ê¬¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¼ºÎé¤À¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¿Ê²½¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Âçºä¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ï·É°Õ¤Ë·ç¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÏÀÁè¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¼ý¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]