スズキ「新型キャリイ」発売！

スズキは2026年1月23日、フラッグシップの「キャリイ」をはじめ、居住性を追求した「スーパーキャリイ」、個性が光る特別仕様車の「Xリミテッド」、多様な業務に対応する「キャリイ特装車」を含むシリーズ全体の一部仕様変更を実施し、同日より販売を開始しました。

1961年に誕生したキャリイは、60年以上にわたり日本の物流を支え続けてきた軽トラックの定番モデルです。

2013年登場の現行型は、2030mmの広々とした荷台と、最小回転半径3.6mという優れた小回り性能を両立し、農業や配送などの現場で高い実用性を発揮します。

さらに2018年には、居住性を重視したスーパーキャリイがラインナップに加わりました。こちらはキャビンを拡大し、リクライニングシートや室内収納、長尺物の積載スペースを確保することで、プロの仕事環境に新たな快適さを提供しています。

今回の一部仕様変更において、まず注目すべきは大きく変化したエクステリアデザインです。キャリイシリーズ全車においてフロントフェイスが刷新され、これまでの親しみやすいイメージから、より精悍で力強いスタイルへと生まれ変わりました。

新デザインでは、いわゆる「つり目」形状の角ばったヘッドライトと、どっしりとした水平基調のフロントグリルを新たに採用。これにより、現場での存在感を放つタフなエクステリアを実現しています。

特に特別仕様車の「スーパーキャリイ Xリミテッド」では、バンパーをブラックで統一し、専用のデカールを配することで、道具としての機能美をさらに強調したスタイリングに仕上げられました。

内装についても、日々の作業環境をより豊かにする大幅なアップデートが施されており、室内はブラックを基調とした落ち着きのあるトーンで統一され、プロの仕事場にふさわしい上質な空間へと進化しました。

機能面では、視認性に優れたデジタルメーターディスプレイを新たに採用したほか、スマートフォンを置くための専用トレーや、助手席側へのカップホルダー増設など、細やかな使い勝手の向上が図られています。

さらに、現代の商用車に求められる安全性能と走行機能の拡充も、今回の改良の大きな柱です。

最新の衝突被害軽減ブレーキである「デュアルセンサーブレーキサポートII」を導入したほか、フロントとリアの両方にパーキングセンサーを設置。夜間の視界を確保するLEDヘッドランプも全車に標準装備されるなど、安全への配慮が徹底されました。

走行面では、デフロック付車に「ぬかるみ脱出アシスト機能」を追加し、悪路での走破性をさらに強化。また、特装車シリーズの清掃ダンプ（4WD）に4速AT車を新設するなど、ユーザーの細かなニーズに寄り添ったラインナップの拡充も行われています。

パワーユニットは、最高出力50馬力を発生する信頼の660cc直列3気筒エンジンを継続採用。5速MTと4速AT、そして2WDと4WDの選択肢を揃え、あらゆる走行シーンに対応します。

価格（消費税込）は、キャリイが117万2600円から158万1800円、スーパーキャリイが129万1400円から180万700円（特別仕様車含む）、特装車シリーズが161万8100円から265万8700円です。

伝統を受け継ぎながらも、デザイン・快適性・安全性のすべてを磨き上げた新型キャリイシリーズは、これからも日本の暮らしと仕事を力強く支え続けていくことでしょう。