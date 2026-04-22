ユーチューバー・ヒカル（34）が22日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。あの超大物タレントについて「全く面白くない」と持論を展開する場面があった。実業家・桑田龍征氏、“カジサック”ことお笑いコンビ「キングコング」梶原雄太との飲み会企画。そこでヒカルは「一個ぶち込んでいいですか?」と切り出すと「俺ずっと昔から思ってたんですけど、タモリさんって全く面白くないなって。いまだに分からなくて」とまさかのぶ