4月18日、『首都圏情報 ネタドリ！』（NHK）で富士山噴火特集が放送。登山愛好家として女優の釈由美子が出演。番組では最新の研究と防災のための知識が紹介されたが、視聴者の多くは釈の近影が気になっていたようだ。釈のInstagramでは、《本日、NHK総合『首都圏情報 ネタドリ！』生放送に出演してきました》と綴られ、番組の収録に挑んだことを報告。富士山が噴火する時の備えをテーマにした収録を終え、《他人事ではなく、当