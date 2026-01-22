伝説的ファッションデザイナー、ヴァレンティノ・ガラヴァーニ氏が19日、ローマの自宅で家族に囲まれながら息を引き取った。93歳だった。財団によると、21日から22日にかけてローマで一般弔問が行われ、葬儀は23日午前に予定されている。



【写真ヴァレンティノ氏にキスするグウィネス・パルトロウ

ジョルジャ・メローニ伊首相は、Xで「ヴァレンティノはスタイルとエレガンスの巨匠であり、イタリア高級ファッションの永遠の象徴。彼の遺産は世代を超えてインスピレーションを与え続ける」と追悼。2008年から2024年までヴァレンティノのクリエイティブディレクターを務めたピエール・パオロ・ピッチョーリは、財団の訃報投稿に壊れたハートの絵文字を残した。



モデルのヘレナ・クリステンセンも「才能ある美しい人との素晴らしい思い出」とコメントした。女優グウィネス・パルトロウは、2013年のメットガラや2018年の結婚式でヴァレンティノのドレスを着用した縁を振り返り、「彼は美と家族、友人を愛する人だった。いたずらっぽい笑い声が大好きだった。時代の終わりを感じる」とインスタグラムに投稿した。



1932年生まれのヴァレンティノは、17歳でパリに渡り名門校で学んだ後、ジャン・デセスやギ・ラロッシュで修業。1960年にローマで自身のメゾンを設立し、同年出会ったジャンカルロ・ジアメッティとビジネスパートナーとなった。1962年、フィレンツェで発表したコレクションで「ヴァレンティノ・レッド」を確立。ジャクリーン・ケネディをはじめ、エリザベス・テイラー、ソフィア・ローレン、オードリー・ヘプバーンらを顧客に持ち、ハリウッドでも愛された。



1998年、ブランドを3億ドル（約450億円）で売却後もデザイナーとして活動し、2006年には映画「プラダを着た悪魔」にカメオ出演。2008年に引退するまで、半世紀以上にわたりファッション界を牽引した。



（BANG Media International／よろず～ニュース）