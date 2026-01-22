＜大相撲初場所＞◇十一日目◇21日◇東京・両国国技館

【映像】“体格差”際立つ異様な光景

前頭十二枚目・翠富士（伊勢ヶ濱）と前頭十五枚目・竜電（高田川）の一戦一番で、両力士が土俵上で対峙した際の“体格差”にファンの注目が集まる一幕があった。

幕内最軽量の翠富士と、大型の竜電が並んだ際の予想以上のコントラストに、実況席からも驚きの声が上がった。

公称日本相撲協会の公式HPによると身長174センチ、体重115キロの翠富士。今場所の番付でも関取の中で最軽量として知られるが、この日は189センチ、161キロと一回り以上大きな竜電との対戦。両者が土俵入りし、制限時間いっぱいで顔を合わせると、その圧倒的なサイズ感の違いが画面越しにも際立った。

174センチ、115キロは関取の中で最軽量

ABEMAで実況を務めた高橋大輔アナウンサーが「翠富士、小兵と言われます。決して幕内の中で大きな体ではありません。174センチ、115キロは関取の中で最軽量」と紹介。すると、解説を務めた元横綱・照ノ富士の伊勢ヶ濱親方が、「身長174センチあります？」とポツリ。

これに高橋アナが「一応公式プロフィールだと…盛っていますか？」と話を向けると、伊勢ヶ濱親方は「…ですよね」と身近で見守る師匠ならではの指摘も。

立ち合い直前、両者が腰を下ろす際には一層、体格差が際立った。この光景に、視聴者からは「174センチだとあんなに小さく見えるのか」「竜電との対比がやばい」といった驚きと称賛のコメントが相次いで寄せられた。

その後の取り組みでは、小兵ながら伝家の宝刀、肩透かしで見事白星をあげた翠富士。数字以上の体格差を跳ね返す姿が館内を沸かせた。（ABEMA/大相撲チャンネル）