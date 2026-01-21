「びっくりした」「唐突」高市首相がサッカー界のスーパーレジェンドと…
高市早苗首相が19日に自身のX(@takaichi_sanae)を更新し、元ブラジル代表ジウベルト・シウバ氏とのツーショットを披露した。
G・シウバ氏は現役時代に守備的MFとして活躍し、アーセナルで「インヴィンシブルズ」(プレミアリーグ無敗優勝)を経験。ブラジル代表では2002年、2006年、2010年と3大会連続でワールドカップに出場し、2002年日韓大会の優勝に貢献した。
高市首相は「本日、FIFAワールドカップ2026のトロフィーツアーの皆様を官邸にお迎えしました。元ブラジル代表のジウベルト・シウバさんとともに、オリジナルトロフィーに触れる光栄な機会を頂きました」と写真付きで報告。さらにこう続けている。
「残すところ半年を切った今大会は、史上初の3か国共同開催、史上最多の48か国参加など、歴史的な大会になると伺っています」
「前回大会では、日本代表がドイツ代表やスペイン代表に勝利するなど歴史的快挙を成し遂げ、国民に感動と勇気を与えて下さいました」
「最近でも、ブラジル代表に親善試合で勝利するなど、日本代表の快進撃は世界中のサッカーファンの注目を集めています」
「日本代表が過去最高成績のベスト16を突破し、このトロフィーを持ち帰っていただくこと、そして子供たちをはじめ多くの日本人に夢と希望を与えて下さることを心から期待します!」
ユーザーからは「いきなりジウベルト・シウバ出てきてびっくりした」「唐突ジウベルト・シウバ」「ジウベルトシウバと高市総理の2ショットを見られる世界線があったとは…!」「トロフィーを手にできるのが羨ましいです」「日本が優勝する予感」といったコメントが寄せられた。
本日、FIFAワールドカップ2026のトロフィーツアーの皆様を官邸にお迎えしました。— 高市早苗 (@takaichi_sanae) January 19, 2026
元ブラジル代表のジウベルト・シウバさんとともに、オリジナルトロフィーに触れる光栄な機会を頂きました。… pic.twitter.com/eu2l0BGFgl