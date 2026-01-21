【キングダム ×（駆ける）佐賀県 ～佐賀の火を絶やすでないぞォ。～】 1月20日始動 実施期間：1月27日～3月29日 場所：佐賀空港［九州佐賀国際空港］（住所：佐賀県佐賀市副町大字犬井道9476-187）

キービジュアル(C)原泰久／集英社

佐賀県は、情報発信プロジェクト「サガプライズ！」の一環として、マンガ「キングダム」とコラボレーションし、「キングダム ×（駆ける） 佐賀県 ～佐賀の火を絶やすでないぞォ。～」プロジェクトを1月20日より始動した。実施期間は1月27日から3月29日まで。

「キングダム」の作者・原泰久氏が佐賀市出身で、連載20周年を迎えるタイミングでコラボが実現。本コラボでは、1月27日より期間限定で、佐賀空港の愛称を「佐賀キングダム空港」とし、館内装飾や、複製原画と有田焼コラボ作品等を展示する「佐賀キングダム空港特別展」を開催する。

また、同日からコミックス77巻まで全ページを有明海沿いの防波堤に掲出し、一気読みできる全長300m超の「読破堤」、秦の始皇帝ゆかりの地とされる古湯温泉での周遊企画、市街地を走るラッピングバスなど、佐賀県の地域資源と「キングダム」をかけ合わせた施策も実施。佐賀空港の利用促進や県内各地への観光誘客につなげる。

さらに、コラボ期間中は、空港内の外壁や階段、ガラス面などを「キングダム」のキャラクターや名シーンで装飾する。

実施概要

・実施期間

2026年1月27日（火曜日）～3月29日（日曜日）

・場所

佐賀空港 [九州佐賀国際空港] （住所：佐賀県佐賀市川副町大字犬井道9476-187）

・内容

“チーム佐賀キングダム空港“によるお出迎え

期間中、空港で働くスタッフが「佐賀キングダム空港」オリジナルのピンバッジを着用して業務にあたる。

来訪者プレゼント

「佐賀キングダム空港」内の売店・飲食店をご利用した人に、オリジナルコラボステッカーがプレゼントされる。

配布には空港利用等の条件があります。詳細は特設サイトをご確認ください。

オープニングセレモニー

1月27日（火曜日）には、「佐賀キングダム空港」にてオープニングセレモニーを開催。山口祥義佐賀県知事が出席する。

外壁 佐賀キングダム空港 (C)原泰久／集英社 ※写真はイメージです

階段装飾 佐賀キングダム空港 (C)原泰久／集英社 ※写真はイメージです

テーマは“受け継がれる火“―！「佐賀キングダム空港特別展」

空港３階の「スペースパーク」を、本コラボのために期間限定で改装し、特別展を開催。主人公・信が、亡き友・漂（ひょう）から託された「夢」をはじめ、王騎将軍から受け継いだ「矛」、麃公（ひょうこう）将軍から受け継いだ「盾」など、物語の核となる「思いの火」が継承される名シーンなどを厳選。空間全体を使った巨大なコマ装飾と、額装された複製原画を組み合わせたダイナミックな展示で、「キングダム」の世界観に没入できる。

【実施概要】

・展示名

佐賀キングダム空港特別展

・実施期間

2026年2月27日（火曜日）12時00分 ～ 3月29日（日曜日）

・場所

佐賀空港[九州佐賀国際空港] ３階（住所：佐賀県佐賀市川副町大字犬井道9476-187）

・時間

5時20分～22時00分（※ターミナルビルの営業時間に準ずる）

※混雑状況によっては、入場制限を行う場合があります

・観覧料

無料

・内容

複製原画と巨大パネルの展示

壁一面に広がる名シーンの巨大パネルと、その中に展示される複製原画が融合。圧倒的な迫力で、「キングダム」の世界観を存分に味わえる。

「有田焼」コラボ作品の特別展示

佐賀県の伝統工芸「有田焼」と「キングダム」のコラボ作品を展示。人間国宝である故・井上萬二氏の孫であり、その技を受け継いだ井上萬二窯三代目の井上祐希氏が制作した、本コラボオリジナルの大皿作品が展示される。

佐賀キングダム空港特別展 (C)原泰久／集英社※写真はイメージです

【キングダム×有田焼】「思いの火」皿 (C)原泰久／集英社※写真はイメージです

有明海沿いに出現！コミックス１～77巻を一気読みできる全長300m超の「キングダム読破堤」

有明海を一望できる防波堤に、コミックス１巻から77巻までの全ページを掲出する「キングダム読破堤（どくはてい）」が登場。

【実施概要】

・実施期間

2026年1月27日（火曜日）～3月29日（日曜日）

・場所

干潟よか公園 防波堤（住所：佐賀県佐賀市東与賀町大字下古賀2885-２地先）

※佐賀キングダム空港から車で約10分

・特記事項

作中の過激なシーンは、佐賀県名産の「佐賀海苔」で隠すという、佐賀県ならではのユーモアあふれる演出も施されている。

周辺には街灯がありませんので、安全確保のため日没後の観覧はご遠慮ください。足元の明るい時間帯にお越しください。

その他、観覧に関する注意事項は、事前に必ず特設サイトをご確認ください。

キングダム読破堤1 (C)原泰久／集英社※写真はイメージです

キングダム読破堤2 (C)原泰久／集英社※写真はイメージです

秦の始皇帝ゆかりの地で癒される「キングダム×古湯温泉」

古湯温泉には、秦の始皇帝の命を受け、不老不死の霊薬を求めて日本へ渡った「徐福」が見つけたとされる伝説が残ってる。この深い縁にちなみ、古湯温泉街（宿泊施設・日帰り温泉・飲食店など）を巡るとオリジナルグッズがもらえるプレゼントキャンペーンを実施する。

【実施概要】

・実施期間

2026年１月27日（火曜日）～３月29日（日曜日）

・場所

古湯温泉街（住所：佐賀県佐賀市富士町古湯）

※佐賀キングダム空港から車で約60分

・景品

A賞：王騎の入浴「オリジナル手ぬぐい」(C)原泰久／集英社※写真はイメージです

B賞：王騎の入浴「オリジナルイラストカード」(C)原泰久／集英社※写真はイメージです

・参加方法

下記いずれかの条件を満たし、WEBアンケートにご回答いただいた方は、ハズレなしの抽選にご参加いただけます。詳細は特設サイトをご確認ください。

宿泊利用

対象の旅館に宿泊

日帰り温泉・売店・飲食店利用

対象店舗にて、合計1,500円（税込）以上利用（レシート合算可）

・対象店舗

24店舗

英龍温泉、扇屋、古湯温泉 ONCRI、鶴霊泉、清川、佐賀風雅、山水、杉乃家、千曲荘、つかさ、東京家、山あかり、大和屋、幸屋、湯の華、cafe SLOW、古湯キッチン10、ふるゆまつや、瓦そば田舎、oriori、やつだ屋、亀屋、ヴィレッジアンティーク、SAGA FURUYU CAMP内 富士町観光案内所

・抽選・景品交換場所

【水曜日】フォレスタふじ（営業時間：８時30分～17時15分）

【水曜日以外】SAGA FURUYU CAMP内 富士町観光案内所（営業時間：10時00分～17時00分）

佐賀市内を疾走！「キングダム ×（駆ける）佐賀県 ラッピングバス」

本コラボを記念して、「キングダム」のキャラクターたちがデザインされたラッピングバスが佐賀市内を走行する。

【実施概要】

・運行期間

2026年1月28日（水曜日）～3月29日（日曜日）

・運行エリア

佐賀市内

・運行バス

佐賀 佐賀市営バス（佐賀市交通局)2台

ラッピングバスイメージ1(C)原泰久／集英社

ラッピングバスイメージ2(C)原泰久／集英社

東京の空の玄関口・羽田空港に出現！「佐賀キングダム空港」巨大看板

京急線 羽田空港第1・第2ターミナル駅ホームに、「佐賀キングダム空港」の巨大看板が登場する。

【実施概要】

・掲出期間

2026年1月22日（木曜日）～3月27日（金曜日）

・掲出場所

京急線 羽田空港第1・第2ターミナル駅 ホーム

京急電照掲示板イメージ(C)原泰久／集英社

【動画公開】「人の本質は、火だ」 ― 名台詞と佐賀の魅力が響き合うプロジェクトムービー

プロジェクトの始動に合わせ、本コラボのコンセプトである「佐賀の火を絶やすでないぞォ。」を象徴するプロジェクトムービーを1月20日より公開。

プロモーションムービーサムネイル(C)原泰久／集英社

