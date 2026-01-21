UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第7節 インテル・ミラノとアーセナルの試合が、1月21日05:00にジュゼッペ・メアッツァにて行われた。

インテル・ミラノはマルクス・テュラム（FW）、ラウタロ・マルティネス（FW）、フェデリコ・ディマルコ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアーセナルはレアンドロ・トロサール（MF）、ガブリエルジェズス（FW）、ブカヨ・サカ（FW）らが先発に名を連ねた。

10分に試合が動く。アーセナルのユリエン・ティンバー（DF）のアシストからガブリエルジェズス（FW）がゴールを決めてアーセナルが先制。

しかし、18分インテル・ミラノが同点に追いつく。ペタル・スチッチ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

だが、31分アーセナルが逆転。レアンドロ・トロサール（MF）のアシストからガブリエルジェズス（FW）がヘディングシュートを決めて1-2と逆転する。

ここで前半が終了。1-2とアーセナルがリードしてハーフタイムを迎えた。

63分、インテル・ミラノは同時に2人を交代。ラウタロ・マルティネス（FW）、ニコロ・バレッラ（MF）に代わりフランチェスコ・エスポジト（FW）、ダビデ・フラッテージ（MF）がピッチに入る。

64分、アーセナルは同時に2人を交代。ユリエン・ティンバー（DF）、エベレチ・エゼ（FW）に代わりベン・ホワイト（DF）、デクラン・ライス（MF）がピッチに入る。

75分、アーセナルは同時に2人を交代。ガブリエルジェズス（FW）、クリスティアン・モスケラ（DF）に代わりビクトル・ギェケレシュ（FW）、ガブリエウ（DF）がピッチに入る。

79分、アーセナルが選手交代を行う。レアンドロ・トロサール（MF）からガブリエル・マルチネリ（FW）に交代した。

83分、インテル・ミラノは同時に2人を交代。ピオトル・ジエリンスキ（MF）、ルイス・エンリケ（FW）に代わりアンディ・ディウフ（MF）、アンジュ・ボニー（FW）がピッチに入る。

84分アーセナルに貴重な追加点が入る。ブカヨ・サカ（FW）のアシストからビクトル・ギェケレシュ（FW）がゴールを決めて1-3。2点差に広げる。

そのまま試合終了。アーセナルが1-3で勝利した。

なお、インテル・ミラノは72分にアレッサンドロ・バストーニ（DF）、82分にフランチェスコ・アチェルビ（DF）に、またアーセナルは72分にミケル・メリーノ（MF）、90+2分にデクラン・ライス（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-21 07:00:22 更新