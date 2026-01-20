遺言制度の見直しを検討する法制審議会（法相の諮問機関）の部会は２０日、パソコンなどのデジタル機器で作成し、法務局でデータを保管する「保管証書遺言」の導入を柱とする要綱案をまとめた。

手書きの遺言書で押印を不要とすることや、生命の危機が迫った際は、録音・録画すれば、１人の立ち会いで作成を可能とすることも盛り込んだ。

法制審は２月中にも法相に答申する予定で、政府は２０２６年度中にも関連する民法改正を目指す。

遺言書には、本人が全文を手書きで作成して押印する「自筆証書遺言」や、公証役場で公証人らと作成する「公正証書遺言」がある。自筆は長文の場合に負担が重く、紛失や改ざんの可能性もあった。

保管証書遺言は、パソコンなどで作成し、法務局にオンラインで保管を申請できるようにする。ウェブ会議システムを利用し、遺言の全文を口述することで、なりすましや真意に基づかない遺言作成を防ぐ。自筆証書遺言でもオンラインの保管申請を可能とする。

病気などで生命の危機が差し迫った際の「死亡危急時遺言」について、スマートフォンなどで録音・録画すれば、立ち会いが１人でも作成を可能とする。大規模地震など天災や船舶の遭難時も同様に認める。