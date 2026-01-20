「Xが無理になってきた」中川翔子“らしくない”投稿にファン心配、産後はSNSで“猛烈活動”も

タレントの“しょこたん”こと中川翔子が1月20日未明にXで“意味深投稿”を行い波紋を呼んでいる。

中川は《xが無理になってきた》と一言だけのポストを行った。

「中川さんのポストのニュアンスとしては、いじめシーンなどの衝撃的な動画の拡散や、“レスバ”や“インプレ稼ぎ”のポストが頻繁に見られるようになったXの環境の変化を嘆いたものなのか、あるいは自身のメンタルに関わるものなのかは判断がつきかねます。しかし、これまで積極的にSNSを活用してきた中川さんらしくない文面であり、やはり本人の気分の落ち込みが感じられますね」（スポーツ紙記者）

ポストの前には、中川にとって残念な報告もなされている。

「19日に中川さんのマネージャーのXアカウントが、3月18日に出演が決定していた中国の上海でのイベントが“不可抗力”によって中止になったと報告されています。詳細は明かされていないものの、高市早苗首相の“台湾有事”発言を受けて、エンタメ系の中国公演が中止になったことと無関係ではないでしょう。こちらの決定も中川さんのメンタルに影響した可能性が考えられます」（同前）

X上では、

《ここ最近のXの空気、本当にしんどいよね…無理せず自分のペース守ってね、いつも応援してるよ》

《疲れたら休んだらいいのよ》

といった中川へ共感を寄せる声が聞かれるが、一方では

《それをX楽しんでる人たちばかりの場でなんで言うのかな》

といった厳しい声も並ぶ。

中川は2023年に一般人男性と結婚。2025年9月には双子の男児を出産している。これまでSNSで積極的に近況を発信してきた中川は“子育て”の様子もアップしているが、批判も集めていると語るのはエンタメ系ライターだ。

「当初、中川さんは子どものたちの顔を隠していなかったため疑問の声が相次ぎました。生後1カ月目以降は、顔をスタンプで隠すようになりましたが、口元だけ隠すなどの“甘い処理”も波紋を呼んでいます。中川さんとしては子育てで感じた気づきや感動をアピールしたいのかもしれませんが、そのたびに心無い声も向けられるので、今回の《xが無理になってきた》発言につながったのかもしれません。

これまでも何かと炎上しがちだった中川さんですが、多忙な育児の合間にスマホを開けば心無い声ばかり、という状況ではどうしても落ち込んでしまうものでしょう」

SNS以外に活動の場を求めるのかも……。