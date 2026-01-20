今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、１５８円ラインを意識する一進一退となりそうだ。予想レンジは１ドル＝１５７円８０～１５８円７０銭。



今日の東京市場は、午後に入り一時１５８円６０銭近辺へのドル高・円安に振れた。衆院選に向け与野党が消費減税を掲げたことから、財政悪化への懸念が膨らみ円は売られる場面があった。今晩は目立った経済指標の発表はない。グリーンランドを巡る欧米対立への警戒感も強くリスクオフによる円買いも予想されるなか、強弱感は対立しておりドル円相場は１５８円を意識した一進一退が予想される。ただ、米最高裁がトランプ関税に関する判断を示す可能性も指摘されており、市場の関心を集めている。









出所：MINKABU PRESS