さくら情報システムは、中小・中堅規模の企業・組織を対象とした「生成AI入門研修サービス」の提供を、2026年1月20日より開始します。

このサービスは、生成AI活用の検討段階から初期段階にある担当部門に向けて、初心者向けの基礎研修とフォローアップをセットで提供するもの。

受講者の人数制限はなく、業種や規模を問わず利用可能な研修プログラムとなっています。

さくら情報システム「生成AI入門研修サービス」

提供開始日：2026年1月20日

対象：中小・中堅規模の企業・組織（総務・情報システム・DX推進・経営企画などの担当部門）

詳細URL：https://www.sakura-is.co.jp/solution/ps-000-172.html

労働人口の減少や人材不足が深刻化する中、生産性向上の鍵として注目される生成AI。

一方で、「具体的な活用方法が分からない」「リスクへの懸念がある」といった課題を抱える企業も少なくありません。

こうした背景を受け、デジタル人材育成とリテラシー向上を目指し、初心者でも安心して学べる本サービスが開発されました。

現場に即した実践的なカリキュラム

本サービスでは、利用企業の業界や分野に合わせて研修内容を調整し、現場ですぐに役立つ活用方法を提案します。

実際の業務を想定した事例紹介や、指示テンプレートのカスタマイズなど、実務に寄り添った内容が特徴です。

また、リスク解説においては本質的な部分まで踏み込み、混同しがちな周辺リスクも明確に区分。

社内ルールの整備や、現場への説明資料としても活用できる知識を提供します。

安心のフォローアップ体制

研修後には「QAフォローアップ」を実施し、実際に生成AIを利用する中で生じた疑問を解消するサポートを行います。

さらにオプションとして、QAフォローアップの追加や、業務ベースでの具体的な相談対応も用意されています。

先行導入企業の事例をもとにした実践的なサポートで、企業のDX推進を後押しします。

現場に根付いたリテラシーの定着を支援し、業務効率化やリスク管理の強化を実現する新たな研修サービス。

生成AI導入の第一歩として活用が期待されます。

さくら情報システム「生成AI入門研修サービス」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 初心者から学べる基礎研修！さくら情報システム「生成AI入門研修サービス」 appeared first on Dtimes.