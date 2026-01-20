「めちゃくちゃ素敵です！」好角家タレントの連日の観戦報告にファン反応 「テレビに映ってましたよね？」天覧相撲も観戦
山根さんは大相撲に関する書籍も出版している（C）産経新聞社
現在両国国技館で行われている大相撲初場所、新年明けて初めての場所ということで連日、取り組みを見守っている有名人にも注目が高まっている。
【写真】山根さんは白いニット姿で大相撲初場所の観戦報告を行った
好角家タレントで知られる山根千佳さんは自身のXを更新、1月19日に行われた9日目の取り組みを観戦したと報告しながら「また2横綱に土がついた」と涙顔の絵文字で記した。
横綱大の里が2日連続の完敗を喫したことでも注目された取り組みに「特に大の里関は状態が心配すぎる」とつづった。
同じく18日の天覧相撲もあでやかな着物姿で訪れ、大きく注目を集めていた。
自身のインスタグラムにも白いファーがついた爽やかなニット姿での観戦の様子を報告し、フォロワーの間からは「めちゃくちゃ素敵です！」「かわいすぎです」と声があがり、大相撲中継でも観戦の様子が映し出されたとあって、「テレビに映ってましたよね？」など、ネット上でも注目が高まっている。
山根さんは好角家タレントとして知られ、大相撲に関する書籍も出版するほか、自身のブログでも大相撲への愛情あふれる日常を発信している。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。