19日夜、衆議院の解散を正式に表明した高市総理大臣は、次の選挙を「日本の未来を作る選挙」と名付け、「高市総理か、野田総理か、斉藤総理か、別の方なのか、国民の皆様に選んでいただく」と語りました。

解散してから勝敗が決まるまでの期間は16日間。戦後最短のスケジュールとなります。

◇

夜7時半ごろ 東京・有楽町で

「号外です。高市首相は解散を表明しました！」

「なぜこのタイミングなのかなというのが正直なところ」

「なんでこの時期に、これ（選挙）やんなきゃいけないのかな」

現実のものとなった、衆議院の冒頭解散。その答えが19日夜、本人の口から説明されました。

◇

■“首相選択の選挙”解散理由を説明「私自身も進退をかけます」

高市首相

「国民の皆様、私は本日、内閣総理大臣として、1月23日に衆議院を解散する決断をいたしました」

「なぜいまなのか。高市早苗が内閣総理大臣でよいのかどうか、いま主権者たる国民のみなさまに決めていただく、それしかない。そのように考えたからです」

「私が自民党総裁選挙（で掲げた公約）や、日本維新の会との連立政権合意書に書かれた政策など、その多くが前回の衆議院選挙で、自民党の政権公約には書かれていなかった政策です」

「また、前回の衆議院選挙のときには、高市早苗が日本の国家経営を担う可能性すら想定されていませんでした」

「私自身も内閣総理大臣としての進退をかけます。高市早苗に国家経営を託していただけるのか、国民のみなさまに、直接判断をいただきたい」

「高市早苗内閣が、政権選択選挙の洗礼を受けていないということを、ずっと気にかけてまいりました」

高市首相は、今回の衆院選を総理を選択するための選挙だと強調。

高市首相

「自民党と日本維新の会で過半数の議席をたまわれましたら、高市総理。そうでなければ、野田総理か斉藤総理か別の方か。間接的ですが国民のみなさまに、内閣総理大臣を選んでいただく」

◇

“自分が首相でいいのか”それを国民に問うため、解散を決断したと語りました。

■衆院選 戦後最短「16日間」の戦いへ

今週金曜日に召集される国会冒頭で解散することを明言した高市首相。

選挙日程については、予算案の審議への影響を最小限にとどめるとし、今週金曜日に解散後、来週火曜日に公示、2月8日投開票とすると発表。解散から投開票までの期間は16日間で、戦後最短となります。

来年度予算案を審議する重要なタイミングに、政治空白を作ってしまうことについては…。

高市首相

「私は内閣総理大臣に就任して以来、国会の会期中であっても、閉会中であっても日本にいても海外にいても、働いて働いて働いて働いて働いて参りました」

「選挙期間中も高市内閣は、各府省庁の職員とともに働き続けます」

この選挙戦で、高市首相が掲げることを明らかにしたのは…。

高市首相

「現在、軽減税率が適用されている飲食料品については、2年間に限り消費税の対象としない。今後設置される国民会議において、財源やスケジュールのあり方など実現に向けた検討を加速します」

食料品の消費減税について慎重な姿勢を転換した理由については…。

高市首相

「自民党と日本維新の会の連立政権合意書に書いた政策であり、私自身の悲願でもございました。自民党のなかでも意見がわかれていましたが、改めて自民党の選挙公約に掲げることになりました」

財源については検討中だとした上で、補助金や租税特別措置の見直しなどが考えられるとしました。

■勝敗ラインは？ 高市首相「与党で過半数を目指す」

高い支持率をキープしている高市内閣。「勝敗ラインをどこに設定するのか」を問われると…。

高市首相

「与党で過半数を目指します。その結果については、私自身も内閣総理大臣の進退をかける」

◇

来週火曜日に公示されることになった、解散総選挙。与党として初の選挙へと挑む、日本維新の会は…。

日本維新の会 藤田共同代表

「連立のパートナーとして、非常に心強い解散表明だった」

「我が党も連立政権のパートナーとして、しっかりと国民のみなさまに訴えかけられるよう頑張りたい」

■野党から高市首相の会見に厳しい声 政治とカネの問題「一切言及なかった」

一方、野党からは、高市首相の会見に厳しい声があがりました。

「中道改革連合」を結党 公明党 斉藤代表

「過去二回の選挙で失った国民の政治への信頼をどう取り戻すか。政治とカネの問題について今回一切言及がなかったというのは、本当に私はおかしいのではないかと思いました」

国民民主党の玉木代表は、高市首相が、「自分が総理でいいのか国民に決めてもらう」としたことについて…。

国民民主党 玉木代表

「我々は高市総理が総理だと思って、これまでの交渉も合意もしてきたので、疑ってはないんですけどね」

「解散決めた以上は我々戦うのみでありまして、元祖積極財政をしっかり訴えて、国民の所得を手取りをもっと増やしていきたい」

日本共産党 田村委員長

「これほど大義もなく、国民主権を軽んじるという解散・総選挙は、過去にも例がないのではないか」

「高市政権に厳しい審判を下す総選挙としていきたい」

19日、2年間限定の食料品の消費税ゼロを掲げた自民党。一方、立憲民主党と公明党が結成した新党「中道改革連合」も会見を行いました。

「中道改革連合」を結党 立憲・本庄政調会長

「しっかり財源を確保した上で、食料品の消費税ゼロや社会保険料負担の低減ということを実行してまいります」

党の基本政策として、「持続可能な経済成長への政策転換」「新たな社会保障モデルの構築」など5本の柱を掲げ、目玉政策として恒久的な食料品の消費税ゼロを打ち出しました。

その財源としては、公明党が以前から主張していた「政府系ファンド」による運用益や、積み過ぎた基金を活用するとしています。

（1月19日放送『news zero』より）