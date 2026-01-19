この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「おにまるちゃんねる」が「【速報】三井住友ビジネスオーナーズに「プラチナプリファード」誕生！ゴールドとどっちが得？年会費数年分の入会特典もヤバい」と題した動画を公開。三井住友カードが個人事業主・法人代表者向けに提供する「ビジネスオーナーズ」シリーズに、新たに「プラチナプリファード」が追加されたことを速報した。



動画の冒頭で出演者のおにまる氏は、今回発表された「三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード」について、「年間300万円以上、事業でクレカ決済をする方は作った方が良い」と結論を述べた。同カードは年会費33,000円で基本還元率が1.0%と、年会費5,500円（年間100万円利用で永年無料）で基本還元率0.5%のゴールドカードに比べて高スペックとなっている。



なぜ年間300万円の利用が損益分岐点になるのか。おにまる氏は、両カードを年間300万円利用した場合の実質獲得利益をシミュレーション。ゴールドカードは年会費無料化を達成し、通常還元15,000ポイントと継続特典10,000ポイントで合計25,000円分の利益となる。一方、プラチナプリファードは通常還元30,000ポイントと継続特典30,000ポイントを獲得し、年会費33,000円を差し引くと27,000円分の利益となり、この時点でゴールドカードを上回ると解説した。



さらに、今回のリリースに伴う新規入会特典が非常に大きい点も強調された。条件を達成すれば、新規入会特典だけで77,000ポイント（77,000円相当）が獲得でき、これは年会費の2年分以上にあたる。加えて、ポイントサイトを経由して申し込むことで、さらに数万円分のポイントが上乗せされるとし、「年会費四年分以上の爆益」になると説明した。



また、事業を立ち上げたばかりのユーザーにとって、ビジネスカードは審査が懸念点となるが、おにまる氏は自身の経験から「三井住友カード ビジネスオーナーズは審査に通りやすい（ような気がする）」と述べ、最初の1枚として推奨できるとした。一方で、アメックスのビジネスカードは利用できない店舗があるため、VISAブランドである本カードを併用するメリットも指摘した。



三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファードは、年間300万円以上のカード決済が見込まれる個人事業主や法人代表者にとって、年会費を大きく上回るメリットを享受できるカードだと言えるだろう。現在、総額1億円還元のリリース記念キャンペーンも実施されている。