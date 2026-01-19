1月19日までに、2025年9月30日をもって所属事務所を退所した、女優・佐藤めぐみの近影が公開された。退所後に公となった彼女の姿が話題となっている。

「今回佐藤さんの近影が公開されたのは、ヘアメイクアップアーティストの千吉良恵子さんのInstagramです。彼女は美容雑誌『美ST』でヘアメイクを担当しており、同雑誌には佐藤さんもモデルとして出演していました。今回も佐藤さんのヘアメイクを担当し、その仕上がりを公開したようです」（芸能ジャーナリスト）

公開されたショットでは、佐藤さんの顔がドアップに写し出されている。ナチュラルなメイクをほどこし、リップはコーラル系の色味で大人っぽい女性らしさが醸し出された艶めく1枚だ。

「同誌には2025年ごろから頻繁に登場するようになった佐藤さん。40歳を超えても保たれた彼女の上品な佇まいは、登場するたびに話題となっていました。2025年6月には、美容法だけではなく、《人や物に執着することなく自分の中に幸せを見出せる女性に》と、内面の美しさにもこだわる佐藤さんの人柄も語られていました」（前出・芸能ジャーナリスト）

佐藤は2001年、『3年B組金八先生（第6シリーズ）』で女優デビュー。社会派テーマを扱った同作で注目を集めた後、NHK連続テレビ小説『ちりとてちん』で準ヒロイン役に抜擢された。さらに、『花より男子』シリーズに出演するなど、その存在感を残してきた。さらに、舞台『世界の中心で、愛をさけぶ』や、ミュージカル『Endless SHOCK』など、その実力はさまざまな場面で生きてきた。

「プライベートでは、2023年2月にDOMOTO（KinKi Kids）の堂本光一さんとの約10年におよぶ交際が『スポニチ』などで報じられました。当時、双方の事務所は『コメントすることはございません』と回答し、肯定も否定もしておらず、ファンの間では“周知の仲”でしたね。しかし2025年9月には、女優デビューから27年間在籍した『スターダストプロモーション』との契約満了で退所することを自身のInstagramで発表。これまでの感謝を綴りました。その後、10月6日にInstagramのアカウントを削除。以降、公には姿を見せておらず、事実上の芸能界引退という見方もあります。今回の写真は、惜しまれながらも退所した彼女の貴重な1枚となったことは間違いありません」（前出・芸能ジャーナリスト）

“見納めショット”でも、その美しさは健在だ。