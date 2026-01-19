Brook Gamingが、最新デバイス「Wingman P5」を世界同時発表しました。

この製品は、PlayStation 5、PS4、そしてPCでのプレイ体験をより豊かに、より自由にするために設計されたコンバーターです。

格闘ゲームのみならず、あらゆるジャンルのPS5プレイヤーが、使い慣れたXbox Elite Series 2やSwitch Proなどのコントローラーを「ネイティブ」な感覚で使用できる、技術の粋を集めたソリューションが登場します。

Brook Gaming「Wingman P5」

販売状況：発売中

対応機種：PlayStation 5、PlayStation 4、PC(X-Input)

製品ページURL：https://brook.gg/4b1sJ2O

「Wingman P5」は、独自の「Direct Connection(ハードウェア直接接続)」技術を採用した最新のコンバーターです。

現在市場に散見される「リモートプレイ」プロトコルを利用した製品とは異なり、ネットワークを介さない直接的な認証を行うことで、複雑な設定や入力遅延の問題を解消しています。

これにより、体感レベルでの遅延ゼロを実現し、競技レベルの反応速度を全てのプレイヤーに提供します。

面倒なLANケーブル接続やIP設定は不要で、挿すだけで瞬時に安定した接続を確立できる点も大きな特徴です。

前代未聞のワイヤレス対応と機能維持

本製品の特長の一つは、ワイヤレス接続時における機能の完全維持です。

ワイヤレス接続であっても、振動機能や6軸ジャイロセンサーを100％維持し、リアルな触覚フィードバックを損なうことなくプレイ可能です。

開発者が意図した通りの没入体験を、ユーザーのお気に入りのデバイスでそのまま楽しむことができます。

Brookの戦略チームは、製品へのこだわりについて以下のように語っています。

私たちはプレイヤーの『こだわり』を尊重します。

ワイヤレス接続時に振動やジャイロ機能が制限される『機能の妥協』を、Wingman P5は完全に排除しました。

開発者が意図した通りの没入体験を、お気に入りのデバイスで楽しんでいただけるはずです。

3大プラットフォーム制覇とカスタマイズ性

「Wingman P5」は、最新のPS5全タイトルへのネイティブ対応に加え、PS4およびPC(X-Input)環境でも使用可能です。

これ1つで、世代やプラットフォームの垣根を超えたゲーミングライフを実現します。

また、PC専用ソフト「Converter Center」を使用することで、プロフェッショナルなカスタマイズも行えます。

連射(Turbo)、ボタン配置変更(Remap)、マクロ(Macro)といった高度な設定を自由に調整することが可能です。

デザイン面では、PS5本体の造形美と調和するスリムな外観を採用。

重量はわずか11.0gの軽量設計となっており、持ち運びにも最適です。

世界的なトーナメントデバイスで培われた技術を継承し、システムアップデートに対しても迅速なファームウェア更新で対応する「Stable Brand(安定のブランド)」として、長期間の安心を提供します。

Brook Gamingについて

20年を超えるハードウェア開発の歴史を持つBrook Gamingは、革新的な技術を通じてプレイヤーの可能性を広げることに尽力しています。

台湾が誇る「ものづくり」の精神を胸に、世界のゲームコミュニティへ最高の接続ソリューションを届け続けています。

使い慣れたコントローラーでPS5タイトルの真価を引き出す、新たな選択肢の登場です。

Brook Gaming「Wingman P5」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 好きなコントローラーでPS5をプレイ！Brook Gaming「Wingman P5」 appeared first on Dtimes.