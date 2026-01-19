好きなコントローラーでPS5をプレイ！Brook Gaming「Wingman P5」
Brook Gamingが、最新デバイス「Wingman P5」を世界同時発表しました。
この製品は、PlayStation 5、PS4、そしてPCでのプレイ体験をより豊かに、より自由にするために設計されたコンバーターです。
格闘ゲームのみならず、あらゆるジャンルのPS5プレイヤーが、使い慣れたXbox Elite Series 2やSwitch Proなどのコントローラーを「ネイティブ」な感覚で使用できる、技術の粋を集めたソリューションが登場します。
Brook Gaming「Wingman P5」
販売状況：発売中
対応機種：PlayStation 5、PlayStation 4、PC(X-Input)
製品ページURL：https://brook.gg/4b1sJ2O
「Wingman P5」は、独自の「Direct Connection(ハードウェア直接接続)」技術を採用した最新のコンバーターです。
現在市場に散見される「リモートプレイ」プロトコルを利用した製品とは異なり、ネットワークを介さない直接的な認証を行うことで、複雑な設定や入力遅延の問題を解消しています。
これにより、体感レベルでの遅延ゼロを実現し、競技レベルの反応速度を全てのプレイヤーに提供します。
面倒なLANケーブル接続やIP設定は不要で、挿すだけで瞬時に安定した接続を確立できる点も大きな特徴です。
前代未聞のワイヤレス対応と機能維持
本製品の特長の一つは、ワイヤレス接続時における機能の完全維持です。
ワイヤレス接続であっても、振動機能や6軸ジャイロセンサーを100％維持し、リアルな触覚フィードバックを損なうことなくプレイ可能です。
開発者が意図した通りの没入体験を、ユーザーのお気に入りのデバイスでそのまま楽しむことができます。
Brookの戦略チームは、製品へのこだわりについて以下のように語っています。
私たちはプレイヤーの『こだわり』を尊重します。
ワイヤレス接続時に振動やジャイロ機能が制限される『機能の妥協』を、Wingman P5は完全に排除しました。
開発者が意図した通りの没入体験を、お気に入りのデバイスで楽しんでいただけるはずです。
3大プラットフォーム制覇とカスタマイズ性
「Wingman P5」は、最新のPS5全タイトルへのネイティブ対応に加え、PS4およびPC(X-Input)環境でも使用可能です。
これ1つで、世代やプラットフォームの垣根を超えたゲーミングライフを実現します。
また、PC専用ソフト「Converter Center」を使用することで、プロフェッショナルなカスタマイズも行えます。
連射(Turbo)、ボタン配置変更(Remap)、マクロ(Macro)といった高度な設定を自由に調整することが可能です。
デザイン面では、PS5本体の造形美と調和するスリムな外観を採用。
重量はわずか11.0gの軽量設計となっており、持ち運びにも最適です。
世界的なトーナメントデバイスで培われた技術を継承し、システムアップデートに対しても迅速なファームウェア更新で対応する「Stable Brand(安定のブランド)」として、長期間の安心を提供します。
Brook Gamingについて
20年を超えるハードウェア開発の歴史を持つBrook Gamingは、革新的な技術を通じてプレイヤーの可能性を広げることに尽力しています。
台湾が誇る「ものづくり」の精神を胸に、世界のゲームコミュニティへ最高の接続ソリューションを届け続けています。
使い慣れたコントローラーでPS5タイトルの真価を引き出す、新たな選択肢の登場です。
Brook Gaming「Wingman P5」の紹介でした。
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post 好きなコントローラーでPS5をプレイ！Brook Gaming「Wingman P5」 appeared first on Dtimes.