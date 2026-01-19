時間を無駄にせず日々を過ごすにはどうすればいいか。資産10億円を築いた実業家で投資YouTuberの上岡正明さんは「未来や過去へ思考がさまよっている時間こそムダな時間だ。心を『今』に集中することが、時間とエネルギーをセーブして生きるコツだ」という――。

■ブッダの思想「今この瞬間に心を集中させる」

私たちが人生でいちばんムダにしている時間――。それは現在ではなく、未来や過去へ思考がさまよっている時間です。

未来にとらわれれば、どうなるかわからないといった不安が生まれます。過去に縛られれば、あのときああしていればという後悔が生まれます。不安と後悔は、私たちの貴重な時間とエネルギーを静かに、しかし確実に食いつぶしていきます。

そんな私たちに光を投げかけてくれるのが、「前後際断(ぜんごさいだん)」という言葉です。これは禅の言葉で、私の座右の銘のひとつでもあります。

この言葉は、江戸時代の禅僧・沢庵宗彭(たくあんそうほう)が残したもので、「過去と未来を断ち切り、今この瞬間に心を集中させよ」という意味があります。武芸の達人でもあった沢庵は、『不動智神妙録(ふどうちしんみょうろく)』の中で、剣の極意を説く際にもこの思想を語っています。

「斬るという瞬間に心が過去に戻れば手が鈍り、未来を恐れれば刃が迷う」そして、続けて説くのが、「今この一太刀に心を置く」つまり、「今ここ」に心を据えるということです。

■不安と孤独に苦しむ夏目漱石を救った

この考え方は、近代文学の世界にも受け継がれました。日本を代表する文豪・夏目漱石は、ロンドン滞在中に執筆した随筆『倫敦消息』の中でこう記しています。

「前後を切断せよ。みだりに過去に執着するなかれ。いたずらに将来に未来を属するなかれ。満身の力をこめて現在に働け」

異国の地で不安と孤独に苦しんでいた漱石が救いを見出したのが、この「前後際断」の思想だったと言われています。とくに注目したいのは、「満身の力をこめて現在に働け」という一節です。これはまさに、今この瞬間、目の前の1分に集中せよ、というメッセージとも共鳴します。

さらに大事な話に続きます。脳科学の観点から見ても、人間の幸福とパフォーマンスは、「今この瞬間」に意識があるときに最も高まることが証明されているのです。

■「禅の教え」を現代科学が証明した

ハーバード大学の研究チームは、「人は起きている時間の約47パーセントを、今以外のことを考えながら過ごしている」と明らかにしました。これは人生の約半分を、過去や未来にとらわれて生かされている、というふうにも解釈できます。

しかも驚くべきことに、「何をしているか」よりも、「今に意識があるかどうか」が、人間の幸福度に大きく影響を与えるというのです。

過去にも未来にも引きずられず、全身全霊を「今」に注ぐ。禅の教えが何世紀も前から示していた、今に集中することの大切さを、現代科学が裏づけた形です。

私たちの意識は、まるで虫メガネのようなものです。焦点を一点に合わせれば、太陽の光が集まり、紙を焦がすほどのエネルギーを生み出します。けれども、焦点がぼやけていれば、どれほど強い光を浴びせても、何も起きません。

■世界のエリートが瞑想を欠かさないワケ

私たちの意識もまったく同じです。過去の失敗を思い出して落ち込んだり、未来の不安を想像して焦ったりと、焦点が「今」という一点からズレていたら、エネルギーは生まれません。「前後際断」とは、過去でも未来でもない、今という一点にぴたりと焦点を合わせる技術なのです。

今や世界のトップエリートたちは、瞑想を日常の習慣として取り入れています。グーグル、アップル、ナイキ、インテル……名だたる企業の社員研修には「マインドフルネス瞑想」が組み込まれ、投資家やアスリートもトレードや試合の前に心をととのえています。

なぜ彼らは、忙しい中でも瞑想を欠かさないのでしょうか。理由は明確です。瞑想こそが「前後際断」の境地に素早く到達する、最短ルートであることを知っているからです。

■瞑想は長くやるより、何度もやるほうがいい

多くの人は、「瞑想は長い時間やらないと効果がない」と誤解しています。ただ、私が親しくしている、あるお坊さんはこうおっしゃっていました。

「時間の長さは関係ない。1日に何度もやることが大切だ。時間を長くしようと思っても、苦痛しか感じないのなら意味がない。数分でも、仏さまの悟りの境地に近づこうとする、その気持ちのほうが大事」

私たちが行なう瞑想でも、大事なのは、時間の長さや坐禅を組むことでもありません。いかに、今この瞬間の「あなただけの時間」に集中できるか。

意識が過去や未来にさまよっていると気づいたら、1分だけ「今」に集中する。それを1日に何度もくり返す。このトレーニングを続けているうちに、やがて揺るぎない「前後際断」の境地に到達できるかもしれません。

■いつでもどこでも気軽にできる「1分瞑想」

瞑想というと、ひとりきりの静寂な場所でやるものだと思いがちです。しかし、これから紹介する「1分瞑想」は、オフィスでも、電車の中でも、カフェでも、それこそ大事な商談前でも、いつでもどこでもできます。

坐禅を組む必要もありません。立ったままでも、イスに座ったままでもかまいません。特別な道具も必要ありません。

私は年に数回、500名以上の聴衆の前で講演する機会があります。その際、必ずやるのがこの1分瞑想です。これから1分、静かに自分と向き合って、過去や未来に奪われた意識を取り戻してください。

■簡単「1分瞑想」の3ステップ

ステップ1 深呼吸をする（20秒）

まずは目を閉じて、呼吸に意識を向けましょう。鼻からゆっくり吸い、口から長く吐いてください。

現代人の多くは、無意識のうちに「胸式呼吸」になっています。お腹をふくらませながら吸い、お腹をへこませながら吐く「腹式呼吸」を意識するようにしてください。呼吸のリズムに意識を集中していると、扁桃体の興奮がしずまり、前頭前野が活性化していきます。大事なのは、意識して変化していく自分自身を感じ続けることです。

ステップ2 五感を使って「今」を感じる（20秒）

次に、五感をフルに使って、「今ここ」に戻りましょう。目の前に見えている風景、耳に届いている音、指先に感じる温度や質感……。見えているもの、聞こえている音、触れている感覚に注意を向けてください。

こうして五感に意識を向けると、脳は「今ここ」に存在していると認識します。頭の中でさまよっていた未来や過去が、少しずつ消えていくのを感じましょう。

ステップ3 ひとつの行動に「全集中」（20秒）

最後に、いま目を向けている動作に意識を100パーセント注いでみましょう。一点に目の焦点を絞り込んでいくような感覚です。メールを打つ、書類を読む、コーヒーを飲む、どんなことでもかまいません。指先の動き、音、香り、質感……。その中の一点にフォーカスし、「今ここ」に心を置いてください。

■1分で心のモヤモヤをすっきり晴らす

この1分瞑想は、古典的なマインドフルネス瞑想にアレンジを加えた瞑想法です。目をつぶったり、おおげさに両手を広げて坐禅を組んだりすることもありません。

実際にやってみると、頭の中にあったモヤモヤや焦りが、不思議と小さくなっていることに気づくはずです。それは、あなたの意識が過去や未来から切り離され、今という一点に戻ってきた証拠です。

手軽に実践できるので、「切り替えの1分」として、ぜひ活用してみてください。

