エールディヴィジ 25/26の第19節 ヘーレンフェインとフローニンゲンの試合が、1月18日20:15にアーベ・レンストラ・スタディオンにて行われた。

ヘーレンフェインはディラン・ベンテ（FW）、リンゴ・メールフェルト（MF）、ルーク・ブラウウェルス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフローニンゲンはトム・ファンベルゲン（FW）、ユネス・タハ（MF）、デイビッド・ファンデルベルフ（MF）らが先発に名を連ねた。

22分、ヘーレンフェインが選手交代を行う。サム・カーステン（DF）からニコライ・ホップランド（DF）に交代した。

39分、フローニンゲンが選手交代を行う。エティエンヌ・ファーセン（GK）からヒデ・ユリウス（GK）に交代した。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

58分に試合が動く。ヘーレンフェインの選手によるオウンゴールによりフローニンゲンが先制。

73分、ヘーレンフェインが選手交代を行う。ルーク・ブラウウェルス（MF）からマクサンス・リベラ（MF）に交代した。

78分、フローニンゲンは同時に3人を交代。マルコ・レンテ（DF）、ユネス・タハ（MF）、タイホ・ラント（MF）に代わりティリク・メルセラ（DF）、ブリニョルフル・ウィルムソン（MF）、ティカ・デヨング（MF）がピッチに入る。

79分フローニンゲンに貴重な追加点が入る。タイメン・ブロックシル（DF）がゴールを決めて0-2。2点差に広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、フローニンゲンが0-2で勝利した。

なお、ヘーレンフェインは12分にサム・カーステン（DF）、76分にヨリス・ファンオフェレーム（MF）に、またフローニンゲンは67分にヨルフ・スフレーダース（MF）、74分にタイホ・ラント（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-18 22:30:31 更新