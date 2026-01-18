エールディヴィジ 25/26 第19節 ヘーレンフェイン vs フローニンゲン 試合結果
エールディヴィジ 25/26の第19節 ヘーレンフェインとフローニンゲンの試合が、1月18日20:15にアーベ・レンストラ・スタディオンにて行われた。
ヘーレンフェインはディラン・ベンテ（FW）、リンゴ・メールフェルト（MF）、ルーク・ブラウウェルス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフローニンゲンはトム・ファンベルゲン（FW）、ユネス・タハ（MF）、デイビッド・ファンデルベルフ（MF）らが先発に名を連ねた。
22分、ヘーレンフェインが選手交代を行う。サム・カーステン（DF）からニコライ・ホップランド（DF）に交代した。
39分、フローニンゲンが選手交代を行う。エティエンヌ・ファーセン（GK）からヒデ・ユリウス（GK）に交代した。
ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。
58分に試合が動く。ヘーレンフェインの選手によるオウンゴールによりフローニンゲンが先制。
73分、ヘーレンフェインが選手交代を行う。ルーク・ブラウウェルス（MF）からマクサンス・リベラ（MF）に交代した。
78分、フローニンゲンは同時に3人を交代。マルコ・レンテ（DF）、ユネス・タハ（MF）、タイホ・ラント（MF）に代わりティリク・メルセラ（DF）、ブリニョルフル・ウィルムソン（MF）、ティカ・デヨング（MF）がピッチに入る。
79分フローニンゲンに貴重な追加点が入る。タイメン・ブロックシル（DF）がゴールを決めて0-2。2点差に広げる。
その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、フローニンゲンが0-2で勝利した。
なお、ヘーレンフェインは12分にサム・カーステン（DF）、76分にヨリス・ファンオフェレーム（MF）に、またフローニンゲンは67分にヨルフ・スフレーダース（MF）、74分にタイホ・ラント（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。
2026-01-18 22:30:31 更新