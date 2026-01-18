¥Ý¥«¥Ý¥«¤ª¤¤¤·¤¤¡Ö¤Ò¤é¤Ò¤éÂçº¬¤ÎÈ¯¹ÚÆé¡×¥ì¥·¥Ô¡£¥¹¥é¥¤¥µ¡¼¤ÇÈé¤Þ¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤¤ë
È¯¹Ú¿©ºà¤ä½Ü¤ÎÌîºÚ¤ò»È¤Ã¤¿ÂÎ¤È¿´¤ËÍ¥¤·¤¤¥ì¥·¥Ô¤Ç¿Íµ¤¤Î¤¢¤ëÈ¯¹Ú¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¡¦±ÝËÜÈþº»¤µ¤ó¡£´¨¤µ¤ä´¥Áç¤ÇÂÎÄ´¤ò¤¯¤º¤·¤ä¤¹¤¤º£¤Î»þµ¨¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡¢¤Ñ¤Ñ¤Ã¤È¤Ä¤¯¤ì¤Æ´ÊÃ±¤Ê¡ÖÂçº¬Æé¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ ¤³¤Îµ»ö¤Ï¡Ø¤Ñ¤Ñ¤Ã¤È¤È¤È¤Î¤¨¤´¤Ï¤ó¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò´©¡Ë¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤òÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇöÀÚ¤ê¤Ï¥¹¥é¥¤¥µ¡¼¤ò»È¤¦¤È¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£
½Ü¤ÎÌîºÚ¡ßÈ¯¹Ú¿©ºà¤ÇÂÎ¤ÎÆâÂ¦¤«¤é²¹¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ
¡Ö´¨¤µ¤ÇÂÎ¤¬½Ì¤³¤Þ¤ê¡¢¿·ÄÄÂå¼Õ¤¬Íî¤Á¤Æ°ßÄ²¤âÈè¤ì¤ä¤¹¤¤º£¤Î»þµ¨¤Ï¡¢ÂÎ¤òÆâÂ¦¤«¤é²¹¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Îä¤¨¤È¤ê¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ä²¤ò¤È¤È¤Î¤¨¤ÆÂå¼Õ¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ëÈ¯¹Ú¿©ºà¡£Æ¦ÈÄ¾ß¡¢¥¥à¥Á¤Ê¤É¤Î¿ÉÌ£¿©ºà¤â¤¢¤Ã¤¿¤«ÎÁÍý¤Ë¤è¤¯¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Ç®¤¤¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ï¤Î¤Ü¤»¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Âçº¬¤Ê¤ÉÂÎ¤Ë¤³¤â¤Ã¤¿Ç®¤òÎä¤Þ¤¹¿©ºà¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ê±ÝËÜ¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
Èé¤Þ¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡ª¡Ö¤Ò¤é¤Ò¤éÂçº¬¤ÎÈ¯¹ÚÆé¡×
¡Ö´Å¼ò¤È¤ß¤½¡¢¥·¥ç¥¦¥¬¤ò²Ã¤¨¡¢Âçº¬¤ÎÈé¤Þ¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£´¨¤¤Æü¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÈ¯¹ÚÆé¤Ç¤¹¡×¡Ê±ÝËÜ¤µ¤ó¡Ë
¡ü¤Ò¤é¤Ò¤éÂçº¬¤ÎÈ¯¹ÚÆé
¡ÚºàÎÁ¡Ê2¡Á3¿ÍÊ¬¡Ë¡Û
Âçº¬¡¡1¡¿3ËÜ¡Ê400g¡Ë
ÆÚ¥Ð¥éÇöÀÚ¤êÆù¡¡250g
¥´¥ÞÌý¡¡¾®¤µ¤¸1
A¡Î¤À¤·½Á400mL¡¡´Å¼ò¡Ê¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¿¥¤¥×¡Ë 80mL¡¡¥·¥ç¥¦¥¬¡ÊÈé¤´¤È¤¹¤ê¤ª¤í¤¹¡Ë1¤«¤±¡¡¤ß¤½Âç¤µ¤¸2¡Ï
¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¡¡Å¬ÎÌ
¡Ú¤Ä¤¯¤êÊý¡Û
¡Ê1¡Ë¡¡Âçº¬¤ÏÈé¤ò¤à¤¡¢¥¹¥é¥¤¥µ¡¼¤ÇÇö¤¤ÎØÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢Èé¤ÏºÙÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£ÆÚÆù¤Ï5ÑÉý¤ËÀÚ¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¡¡Æé¡ÊßÖ¤áÄ´Íý²ÄÇ½¤Ê¤â¤Î¡Ë¤Ë¥´¥ÞÌý¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¡Ê1¡Ë¤ÎÂçº¬¤ÎÈé¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¤ë¡£¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿¤éÆÚÆù¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤Ã¤ÈßÖ¤á¤ë¡£
¡Ê3¡Ë¡¡A¤È¡Ê1¡Ë¤ÎÂçº¬¤ÎÇöÀÚ¤ê¤ò²Ã¤¨¤Æ¥Õ¥¿¤ò¤·¡¢¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¼å²Ð¤Ë¤·¤Æ5Ê¬¼Ñ¤ë¡£¹¥¤ß¤Ç¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¤òÅº¤¨¤ë¡£
POINT
Âçº¬¤ÎÇöÀÚ¤ê¤Ï¥¹¥é¥¤¥µ¡¼¤ò»È¤¦¤È¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡£¶Ñ°ì¤ËÀÚ¤ì¤Æ»Å¾å¤¬¤ê¤âÈþ¤·¤¯¡¢¤µ¤Ã¤È²Ð¤ò¤È¤ª¤»¤ë¡£