田中碧が90+1分劇的決勝ゴールの起点に!! リーズはフルハムを破ってリーグ戦5試合ぶり勝利
[1.17 プレミアリーグ第22節 リーズ 1-0 フルハム]
プレミアリーグは17日、各地で第22節を開催した。リーズはフルハムに1-0で勝利。MF田中碧は終盤から出場し、後半アディショナルタイムに生まれた決勝点の起点になるパスを供給した。
リーグで4試合勝利がないリーズはGKカール・ダーロウがプレミアリーグでは14試合ぶりの出場。前半24分にはMFブレンデン・アーロンソンがGKと1対1になる決定機を迎えるも、シュートは大きく枠の上に飛んだ。
スコアレスで折り返した後半13分、リーズが右サイドから攻め込んでアーロンソンのクロスをFWドミニク・カルバート・ルーウィンがシュート。ゴール前ニアサイドにうまく入って合わせるも枠の右に外れた。同17分にはFWノア・オカフォーの絶妙なスルーパスでMFガブリエル・グズムンドソンがペナルティエリア左に侵入したが、グズムンドソンが左足で振り抜いたボールは大きく枠から逸れた。
リーズは後半36分、MFルーカス・ヌメチャとともに田中を投入して勝利を目指す。田中はフル出場して1ゴールを決めたFAカップから中5日、リーグ戦6試合連続の途中出場となった。
するとリーズが後半45+1分に試合を動かした。アーロンソンが中央でボールを失うも、こぼれ球に田中が反応。田中はボールを拾う直前で足を滑らせてしまったが、MFイーサン・アンパドゥがカバーしてFWウィルフリード・ニョントに繋いだ。
ニョントのドリブルも相手に阻まれたが、相手選手が突いたボールは再び田中のもとへ転がる。田中は相手に足を踏まれながらも、中盤の中央右寄りから右サイドのスペースへ展開。これに反応したMFイーサン・アンパドゥのクロスをヌメチャがボレーシュートで合わせて劇的な先制ゴールになった。
試合はそのままタイムアップとなり、リーズがリーグ戦5試合ぶりの勝利を掴んだ。
