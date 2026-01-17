「なぜそんなことを…」16億円の“差”でタッカー獲得に失敗したメッツに元GMが苦言　ドジャースが「余裕だった」とする背景

ドジャースと天文学的な巨額契約を交わしたタッカー(C)Getty Images

「The rich get richer（金持ちはますます裕福に）」

現地時間1月15日、ドジャースは今オフのFA市場の目玉であったカイル・タッカーと電撃契約。4年総額2億4000万ドル（約379億2000万円）、年平均6000万ドル（約94億8000万円）というメガディールが他でもないスター軍団と交わされたことで、球界では冒頭の言葉がしきりに流れた。

2027年と28年オフにオプトアウト（契約破棄）の条項が付帯する契約は、30歳でふたたびFAになれる可能性を考えて、28歳のタッカーにとってメリットが多分にあった。一方で「今勝ちに行きたい」ドジャースにとっても4年という短期契約は、球団の将来性を見据えてポジティブな要素が詰まっていた。まさにワールドシリーズ3連覇という壮大な目標に向け、双方が明確に合致した形と言えよう。

とはいえ、FA市場で争奪戦が展開されたオールスター級の選手がまたもドジャース移籍を決断した事実に、球界は騒然となった。

実際、他球団からも具体的な交渉はされていた。有力候補の一角と見られたメッツはタッカー獲得に後払いなしの4年2億2000万ドル（約347億6000万円）の巨額オファーを提示。そこに7500万ドル（約110億6000万円）の契約ボーナスも付帯させて一気に口説き落としにかかっていたという。

それでも狙った獲物は釣れなかった。かつてレッズとナショナルズのGMを務め、球界の移籍事情に詳しいジム・ボウデン氏は米スポーツ専門局『CBS Sports』の番組内で「メッツは年5000万ドル（約79億円）×4年のオファーを出していた。だが、ドジャースは『黙って、座ってろ。タッカーは我々のものだ』と言わんばかりに大金を積んだ」と内幕を分析。その上で、契約成立まで多くを語られなかったドジャースの交渉術を称えた。