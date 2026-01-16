¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ > Ãæ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¡¡¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£²£¶¡ó°Â¤Î£´£±£°£±¡¥£¹£±¤Ç¼è°ú½ª¡Ä Ãæ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¡¡¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£²£¶¡ó°Â¤Î£´£±£°£±¡¥£¹£±¤Ç¼è°ú½ªÎ» Ãæ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¡¡¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£²£¶¡ó°Â¤Î£´£±£°£±¡¥£¹£±¤Ç¼è°ú½ªÎ» 2026Ç¯1·î16Æü 16»þ12Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© Ãæ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¡¡¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£²£¶¡ó°Â¤Î£´£±£°£±¡¥£¹£±¤Ç¼è°ú½ªÎ» ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ÊÆ³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¡¡»þ´Ö³°¼è°ú¡¡¤·¤Ã¤«¤ê ¥¢¥¸¥¢³ô¡¡ÂæÏÑTSMCºÇ¹âÃÍ¡¡¾å³¤³ô4ÆüÂ³Íî¡¢²áÇ®ÍÞÀ©Á¼ÃÖ¤¤Ã¤«¤±¤ËÄ´À°Çä¤ê Åìµþ³ô¼°¡ÊÁ°°ú¤±¡Ë¡áÁ°ÆüÈæ£²£³£µ±ß°Â¡¢Çã¤ï¤ì²á¤®·Ù²ü¤ÇÇä¤êÍ¥Àª