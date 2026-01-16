『スター・トレック：ストレンジ・ニュー・ワールド』シーズン3ブルーレイBOX、 3月25日（水）発売！

長年愛される『スター・トレック』シリーズの最新作、『スター・トレック：ストレンジ・ニュー・ワールド』シーズン3のブルーレイBOXが、3月25日（水）より発売となることが決定した。

『スター・トレック／宇宙大作戦』へと繋がる重要エピソードも！

クリストファー・パイク船長がUSSエンタープライズの舵を取っていた時代を描く本作。パイク船長役のアンソン・マウント、副長ウーナ役のレベッカ・ローミン、科学士官スポック役のイーサン・ペックなどが続投する。

このシーズン3では、パイク船長率いるUSSエンタープライズのクルーたちが、前シーズンでのゴーンとの壮絶な戦いに決着をつけ、新たな生命や文明との出会いに挑む。信念、使命、ロマンス、ユーモア、ミステリーが交錯する物語が、クラシックな『スター・トレック』に新たなひねりを加えたスリルあふれる冒険へと誘う。

ジム・カーク（のちのカーク船長）とともに戦うことで、パイクがUSSエンタープライズ船長としての心得を伝えたり、スポックと信頼関係を築く第6話は、時系列として後ろに当たる『スター・トレック／宇宙大作戦』へと繋がる、ファン必見の重要エピソードだ。

ブルーレイの魅力の一つである映像特典は今回も豪華で、3時間超の映像特典を収録！ メイキング映像や削除シーン、ロング・バージョンにNGシーン集など様々な要素があり、『〜ストレンジ・ニュー・ワールド』の世界により深く浸ることができる。

なお、Amazon.co.jpでご購入の方には、先着でオリジナル特典（ビジュアルシート3枚セット＋ポストカード3枚セット）をプレゼント！（※特典デザインは後日公開。特典はなくなり次第終了となります）

『スター・トレック：ストレンジ・ニュー・ワールド』シーズン3 商品情報

発売日

2026年3月25日（水）

価格

ブルーレイBOX…13,530円（税込）

映像特典

●まだ見ぬ世界の探索

●個人日誌：メリッサ・ナヴィア

●AR：スター・トレックの背景

●VFXによる宇宙飛行

●NG集

●ロング・バージョン＆削除シーン

収録エピソード

●Disc1：第1話「覇権 パート2」、第2話「ウェディング・ベル・ブルース」、第3話「ケンフォリの死闘」

●Disc2：第4話「宇宙冒険の時間」、第5話「時間のレンズの向こうに」、第6話「自分の尾を食べたセレット」

●Disc3：第7話「宇宙艦隊とは何か」、第8話「4人と半分のバルカン人」、第9話「テラリウム」

●Disc4：第10話「新たな生命、新たな文明」

『スター・トレック：ストレンジ・ニュー・ワールド』シーズン3 作品情報

キャスト（声の出演）

パイク船長：アンソン・マウント（てらそままさき）

スポック：イーサン・ペック（星野貴紀）

ウーナ：レベッカ・ローミン（五十嵐 麗）

ラアン：クリスティーナ・チョン（種市桃子）

ウフーラ：セリア・ローズ・グッディング（葉山那奈）

ムベンガ：バブス・オルサンモクン（竹田雅則）

チャペル：ジェス・ブッシュ（藤井ゆきよ）

オルテガス：メリッサ・ナヴィア（ニケライ ファラナーゼ）

スタッフ

企画・製作総指揮：アキヴァ・ゴールズマン／アレックス・カーツマン

ストーリー

シーズン2から続くゴーンとの壮絶な戦いに、彼らを強制的に休眠させることで何とか決着をつけたクリストファー・パイク船長率いるUSSエンタープライズのクルーたち。わずかな休息と船体修理の後、新たな生命との出会いに再び旅立つが、ある惑星で古代文明の遺跡に遭遇する。

発売・販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

