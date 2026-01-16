「うるちゅるポップシール」GiGO限定デザインが2ヶ月連続300店舗で展開【全シリーズ画像あり】
全国的に人気を集める「うるちゅるポップシール」が、ゲームセンターGiGOグループの限定デザインの景品で、全国約300店舗に2ヶ月連続で登場する。
【画像】GiGO限定デザイン「うるちゅるポップシール」全シリーズ
1月の第1弾は、“平成レトロ”な雰囲気がかわいい“ゆるふわ”なキャラクターや、ファンシーポップな配色にキラキラ＆ぷっくり加工を施した“推し活デコ”にも使いやすいスイーツやたべものモチーフなど、4シリーズ・全16アイテムを展開。
24日から順次登場予定で、登場を記念してGiGO公式SNSでキャンペーンを開催。アカウントをフォローのうえ対象の投稿に対して、Xではリポスト、Instagramではコメントをすると、各SNSで3名（合計6名）に「GiGO限定うるちゅるポップシール」4シリーズのうち、いずれかの1シリーズ（全4種）をセットにしてプレゼントする。
2月展開予定の第2弾の情報は追って公開される。
