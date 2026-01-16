¥ì¥¤¥«ー¥º¤¬¥Ûー¥Í¥Ã¥Ä¤ËÇÔÀï¡Ä¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤¬39ÆÀÅÀ¡¢Ìó18Ê¬½Ð¾ì¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¤Ï3ÆÀÅÀ
¡¡1·î16Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢È¬Â¼ÎÝ½êÂ°¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¤¬¥Ûー¥à¤Î¥¯¥ê¥×¥È¥É¥Ã¥È¥³¥à¡¦¥¢¥êー¥Ê¤Ç¥·¥ãー¥í¥Ã¥È¡¦¥Ûー¥Í¥Ã¥Ä¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥¤¥«ー¥º¤ÏÁ°Àï¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¥ë¥«¡¦¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¡¢¥Þー¥«¥¹¡¦¥¹¥Þー¥È¡¢¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥é¥ì¥¤¥Ó¥¢¡¢¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§ー¥à¥º¡¢¥Ç¥£¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¨¥¤¥È¥ó¤¬ÀèÈ¯½Ð¾ì¡£È¬Â¼¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¥³ー¥È¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè1¥¯¥©ー¥¿ー³«»Ï1Ê¬24ÉÃ¤«¤é¥¹¥Þー¥È¡¢¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤ÎÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤Ç¥êー¥É¤òÃ¥¼è¡£¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤òÃæ¿´¤Ë¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤È¡¢È¬Â¼¡¢¥¸¥ã¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ð¥ó¥Àー¥Ó¥ë¥È¤âÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢39－30¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤ËÆþ¤ë¤ÈÆÀÅÀ¤¬¿¤ÓÇº¤ß¡¢2ÅÀ¥êー¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿»Ä¤ê5Ê¬21ÉÃ¤«¤é2Ï¢Â³¤Ç3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤ò¸¥¾å¡£¥é¥ì¥¤¥Ó¥¢¤¬±þÀï¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¡¢55－64¤È9ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ï·ã¤·¤¤ÅÀ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Âè3¥¯¥©ー¥¿ー¤Ë¥êー¥É¤ò¹¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢Âè4¥¯¥©ー¥¿ー³«»Ï2Ê¬54ÉÃ¤Ë6ÅÀº¹¤Þ¤ÇµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä¾¸å¤Ë0－9¤Î¥é¥ó¤ÇºÆ¤Ó2¥±¥¿¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¡£16ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿»î¹ç½ªÎ»»Ä¤ê1Ê¬30ÉÃ¤Ë¼çÎÏ¤ò¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤²¡¢ºÇ½ª¥¹¥³¥¢117－135¤Ç2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ï¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¤¬39ÆÀÅÀ¡¢¥ì¥Ö¥í¥ó¤¬29ÆÀÅÀ9¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É6¥¢¥·¥¹¥È1¥Ö¥í¥Ã¥¯2¥¹¥Æ¥£ー¥ë¡¢¥é¥ì¥¤¥Ó¥¢¤¬18ÆÀÅÀ2¥¹¥Æ¥£ー¥ë¡¢¥¨¥¤¥È¥ó¤¬12ÆÀÅÀ6¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É1¥Ö¥í¥Ã¥¯1¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤òµÏ¿¡£È¬Â¼¤Ï17Ê¬39ÉÃ¤Î¥×¥ìー¥¿¥¤¥à¤Ç3¥Ý¥¤¥ó¥È4ËÜÃæ1ËÜÀ®¸ù¤Î3ÆÀÅÀ¤Ë1¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É1¥¢¥·¥¹¥È1¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥ì¥¤¥«ー¥º¤Ï18Æü¡ÊÆ±17Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥Ýー¥È¥é¥ó¥É¡¦¥È¥ì¥¤¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º 117－135 ¥·¥ãー¥í¥Ã¥È¡¦¥Ûー¥Í¥Ã¥Ä
LAL¡Ã39¡Ã16¡Ã38¡Ã24¡Ã¡á117
CHA¡Ã30¡Ã34¡Ã40¡Ã31¡Ã¡á135