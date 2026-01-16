¡Ø¶âÍË¥íー¥É¥·¥çー¡Ù¤Ç¡Ø¥Á¥ãー¥êー¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¹©¾ì¡Ù¤È¡Ø¥¦¥©¥ó¥«¡Ù¤¬2½µÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¶âÍË¥íー¥É¥·¥çー¡Ù¤Ë¤Æ¡¢2·î6Æü¤Ë ¡Ø¥Á¥ãー¥êー¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¹©¾ì¡Ù¡¢2·î13Æü¤Ë¡Ø¥¦¥©¥ó¥«¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¹©¾ì¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¥¦¥©¥ó¥«¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¹©¾ì¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¤Ê¤¼¥Æ¥£¥à¡¦¥Ðー¥È¥óÈÇ¤ÈÀ¤³¦´Ñ¤¬°ã¤¦¤Î¤«¡©
¡¡2·î6Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø¥Á¥ãー¥êー¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¹©¾ì¡Ù¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¾®Àâ²È¥í¥¢¥ë¥É¡¦¥Àー¥ë¤Î»ùÆ¸¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢´ÆÆÄ¥Æ¥£¥à¡¦¥Ðー¥È¥ó¡¢¼ç±é¥¸¥ç¥Ëー¡¦¥Ç¥Ã¥×¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡£5¿Í¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¡¢Ä¶ÊÑ¤ï¤ê¼Ô¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¹©¾ì¤Ë¾·¤«¤ì¤Æ¡¢´ñÌ¯¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥Ðー¥È¥ó´ÆÆÄ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶ËºÌ¿§¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤Ê±ÇÁü¤È¡¢¥Ç¥Ã¥×¤¬±é¤¸¤ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¹©¾ì¼ç¥¦¥£¥êー¡¦¥¦¥©¥ó¥«¤Î¥¯¥»¤Î¶¯¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢¤½¤·¤ÆÍ½ÁÛ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤ËàëÅÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ç¡¢º£¤Ê¤ªÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¡Ø¶âÍË¥íー¥É¥·¥çー¡Ù¤Ç¤Ï¡¢µÜÌî¿¿¼é¤¬¥Ç¥Ã¥×¤ÎÀ¼¤ò±é¤¸¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡2·î13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø¥¦¥©¥ó¥«¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¹©¾ì¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¤Ï¡¢¥¦¥£¥êー¡¦¥¦¥©¥ó¥«¤Î¼ã¤Æü¤ÎËÁ¸±¤òÉÁ¤¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¡£¡ØDUNE/¥Ç¥åー¥ó º½¤ÎÏÇÀ±¡Ù¡ØÌ¾¤â¤Ê¤¼Ô¡¿A COMPLETE UNKNOWN¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Æ¥£¥â¥·ー¡¦¥·¥ã¥é¥á¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¡Ø¥Ñ¥Ç¥£¥ó¥È¥ó¡Ù¤Î¥Ýー¥ë¡¦¥¥ó¥°¤¬´ÆÆÄ¡¦¶¦Æ±µÓËÜ¡¢¡Ø¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥ó¤¬À½ºî¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¸ì¿á¤ÂØ¤¨¤Ï¡¢¥¦¥©¥ó¥«Ìò¤òDa-iCE¤Î²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¡¢¸É»ù¤Î¾¯½÷¥Ìー¥É¥ëÌò¤ò¸µBiSH¤Î¥»¥ó¥È¥Á¥Ò¥í¡¦¥Á¥Ã¥Á¤³¤È²ÃÆ£Àé¿Ò¤¬Ã´Åö¤·¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÃæÆÇ¤Î·Ù»¡½ðÄ¹Ìò¤ò¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤ÎÄ¹ÅÄ¾±Ê¿¡¢Æ±¤¸¤¯¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÃæÆÇ¤Î¿ÀÉãÌò¤ò¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤Î¾¾Èø½Ù¡¢¥¦¥£¥êー¤ÎºÇ½é¤ÎµÒ¥³¥ê¥óÌò¤òGENIC¤ÎÁý»ÒÆØµ®¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¾®¿Í¥¦¥ó¥Ñ¥ë¥ó¥ÑÌò¤ò¾¾Ê¿·ò¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë