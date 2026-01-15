¡Ö1980±ß¤Ç¹âµé¿©ºà¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª¡×¡È¥³¥¹¥È¥³¡É¿·ºî¥Ô¥¶¤¬¾×·â¤Î¹ë²Ú¤µ¡£¤É¤³¤ò¿©¤Ù¤Æ¤â¡È¥®¥Ã¥·¥ê¡É¤ÇºÇ¹â¤À¤Ã¤¿
¡Öº£Æü¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈìÔÂô¤·¤¿¤¤¡×¤½¤ó¤ÊÆü¤Ë¥³¥¹¥È¥³¤Ç»×¤ï¤º¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤Î¥Ô¥¶¡×¡£
¡¡¿·¾¦ÉÊ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¿ô¤¢¤ë¥Ô¥¶¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ò¤È¤¤ïÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÈÎäÅà¤¸¤ã¤Ê¤¤¤´¤Á¤½¤¦´¶¡É¤Ë¿´¤ò¤Ä¤«¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿´¶ÁÛ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡»Í³Ñ¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤Î¥Ô¥¶¤È¤Ï¡©
¡¡º£²ó¹ØÆþ¤·¤¿¡Ö»Í³Ñ¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤Î¥Ô¥¶¡×¤Ï¡¢1980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£ÅÚÂæ¤Ï»Í³Ñ¤¤¥Ô¥¶À¸ÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ô¥¶À¸ÃÏ¤Î¾å¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥à¥Á¥ã¥¦¥À¡¼É÷Ì£¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥¹¡¢¤È¤í¤Ã¤ÈÍÏ¤±¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Á¡¼¥º¡¢¤æ¤Ç¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤Î¤Û¤°¤·¿È¡¢»õ¤´¤¿¤¨¤ÎÎÉ¤¤¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥Á¡¼¥º¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¢¥Ñ¥×¥ê¥«¥Ñ¥¦¥À¡¼¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿¥«¥Ë¿È¤Î²ô¤¬¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤Ë¸«¤¨±£¤ì¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾Æ¤¯Á°¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤ÏÅö¤¿¤ê¤«¤â¡Ä¡ª¡×¤È´üÂÔÃÍ¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥µ¥¤¥º´¶¤ÏÌó33cm¡ß27cm¤ÈÂçÈ½¤Ç¡¢»Í³Ñ¤¤·Á¾õ¤Ê¤Î¤Ç¥«¥Ã¥È¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Âç¤¤á¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤âÎÉ¤·¡¢¾®¤µ¤¯¥«¥Ã¥È¤¹¤ì¤Ð»Ò¤É¤â¤Ç¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¢¡¥«¥Ë¤Î»ÝÌ£¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹¤¬¥Ù¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á
¡¡¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤Î¤Û¤°¤·¿È¤¬ìÔÂô¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ì¸ý¿©¤Ù¤¿½Ö´Ö¤Ë¸ý¤ÎÃæ¤Ë¥«¥Ë¤ÎÉ÷Ì£¤È´Å¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¡¼¥¹¤Î¥½¡¼¥¹¤Ï¥¯¥é¥à¥Á¥ã¥¦¥À¡¼Ì£¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹¡£¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ç¥³¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤È¤ÎÁêÀ¤â¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤Ç¤¹¡ý¡ª
¡¡¥Á¡¼¥º¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¥¸¥ã¥ó¥¡¼¤Ê´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤·¤¿¡£¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Î¥·¥ã¥¥Ã¤È´¶¤¬ÎÉ¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤³¤ò¿©¤Ù¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤êÈþÌ£¤·¤¤¡ª200ÅÙ¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç10Ê¬¤Û¤É²ÃÇ®¤·¤Æ¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¾Æ¤¯¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¤è¡£
¢¡ÎäÅàÊÝÂ¸¤Ç¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤â¡¢Ä«¿©¤Ë¤âÊØÍø¡ª
¡Ö¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡Ä¡×¤½¤ó¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¥«¥Ã¥È¤·¤¿¥Ô¥¶¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¥é¥Ã¥×¤ÇÊñ¤ó¤ÇÎäÅà¤·¤Æ¤ª¤±¤ÐOK¡£¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¿©¤Ù¤¿¤¤»þ¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¾Æ¤¯¤À¤±¤Ç¤ª¤ä¤Ä¤äÄ«¿©¤È¤·¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÊØÍø¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡²ÈÂ²¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤âÎÉ¤·¡¢¤ª¤ä¤Ä¤äÄ«¿©¡¢ÍèµÒ»þ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î1ÉÊ¤Ç¤¹¡£¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹¤ÎìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¥³¥¹¥È¥³¤é¤·¤¤¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÇã¤Ã¤Æ¸å²ù¤·¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡ãÊ¸¡¦¼Ì¿¿¡¿ÎëÌÚÉ÷¹á¡ä
¡ÚÎëÌÚÉ÷¹á¡Û
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¦µ¼Ô¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦ÈþÍÆ¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤òÂ´¶È¸å¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë´ë¶È¤Ë¤Æ¶ÐÌ³¡£Â©»Ò2¿Í¤Î½Ð»º¤ò·Ð¤Æ¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£¥Þ¥ÞÌÜÀþ¤Ç¤Î¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¡£Instagram:¡÷yuyz.mama
