¡Ö¤ª¤½¤é¤¯µî¤ë¡×¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É°ÜÀÒ¤ÎÆüËÜ¿Í¡È¸µ10ÈÖ¡É¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î½Ð¾ì£²Ê¬¤ÇÂàÃÄ¤«¡Ä²¸»Õ¤ÏÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¶¯Ä´¡Ö°¦¾ð¤òÍ¿¤¨¤ì¤Ð¡¢½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¡×
¡¡²Æ¤Ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¥¸¥¦¡¦¥ô¥£¥»¥ó¥Æ¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É£²Éô¡Ë¤Î¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤«¤é¡¢Æ£ËÜ´²Ìé¤ÏËþÂ¤Ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î»Ø´ø´±¤Ï¡¢¤³¤ÎMF¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö°¦¾ð¡×¤¬É¬Í×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£¸·î¤Î¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×¤Ç£±»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¤â¤Î¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï£²»î¹ç¤Ç£²Ê¬´Ö¤·¤«¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Æ£ËÜ¡£10ÈÖ¤òÇØÉé¤Ã¤¿¥¸¥¦¡¦¥ô¥£¥»¥ó¥Æ¤Ç»ØÆ³¤·¤¿¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥½¥¢¥ì¥¹¤Ï¡¢¡ØBirminghamLive¡Ù¤Ç¡Ö»ä¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¾ï¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢Áª¼ê¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥¸¥â¥È¤Ï¤È¤Æ¤â¡¢¤È¤Æ¤â¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤ÊÁª¼ê¤Ç¡¢¥²¡¼¥à¤òÈó¾ï¤Ë¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÉ¤¤º¸Â¤ò»ý¤Á¡¢¤È¤Æ¤â¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤À¡£¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤ò¤·¤Ê¤¤¥í¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¥Á¡¼¥à¤Ê¤é¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤è¤êÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈà¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤À¤è¡×
¡Ö»ä¤¬¥¸¥¦¡¦¥ô¥£¥»¥ó¥Æ¤Î´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢Èà¤Ï¥¦¥¤¥ó¥¬¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤ÏÈà¤ò¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤ÎÁª¼ê¡¢£¸ÈÖ¤Ë¤·¤¿¤ó¤À¡££´¡Ý£³¡Ý£³¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈà¤Ï¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÈà¤¬ÊÝ»ý»þ¤Ë10ÈÖ¤Î°ÌÃÖ¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢²æ¡¹¤Ï¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£ÈóÊÝ»ý»þ¤Ï£´¡Ý£´¡Ý£²¤Ë¤·¤Æ¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¡¢Èà¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥½¥¢¥ì¥¹¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÏ¢Íí¤òÆþ¤ì¡¢¡Ö°¦¾ð¤òÍ¿¤¨¤ì¤Ð¡¢Èà¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤Ä¤±²Ã¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÈà¤Ï¤È¤Æ¤âÆâ¸þÅª¤ÇÊªÀÅ¤«¤Ê¤ó¤À¡£°¦¾ð¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤À¤è¡£Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤Ë¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤À¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢BirminghamLive¤Ï¡Ö¥½¥¢¥ì¥¹¤äÊä¶¯ÉôÌç¤¬¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ç¸«¤¿¤È¤³¤í¤ò¼¨¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¥Õ¥¸¥â¥È¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤òµî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¿¿¼Â¤À¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ç¤Î³èÌö¤ò¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÇºÆ¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Æ£ËÜ¤Ï¡¢¤³¤ÎÅß¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ»¤Ë¿Ê¤à¤Î¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
