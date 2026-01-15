»Ò¤É¤â¤ÎYouTube¥·¥ç¡¼¥È±ÜÍ÷¤ËÊÝ¸î¼Ô¤¬»þ´ÖÀ©¸Â¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë
YouTube¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤È²ÈÂ²¸þ¤±¤Î¿·¤·¤¤ÊÝ¸îºö¤È¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤¬ÀßÄê¤Ç¤¤ë¿·¤¿¤Ê´ÉÍýµ¡Ç½¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿µ¡Ç½¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¬YouTube¥·¥ç¡¼¥È¤ò¸«¤ë»þ´Ö¤ò¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤¬15Ê¬¡Á2»þ´Ö¤ËÀ©¸Â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëµ¡Ç½¡×¤Ç¤¹¡£
YouTube Safety Update: New Parental Controls for Teens - YouTube Blog
https://blog.youtube/news-and-events/updates-youtube-supervised-accounts-teens/
Parents can put a time limit on YouTube Shorts scrolling | The Verge
º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿À©¸Âµ¡Ç½¤Ç¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¡ÖYouTube¥·¥ç¡¼¥È¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¤ò¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤¹¤ë»þ´Ö¤Î¾å¸Â¡×¤òÀßÄê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÀßÄê²ÄÇ½¤ÊÈÏ°Ï¤Ï15Ê¬¤«¤é2»þ´Ö¤Ç¡¢¶áÆüÃæ¤Ë0Ê¬¤òÀßÄê¤Ç¤¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
YouTube¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð½ÉÂê¤Ë½¸Ãæ¤µ¤»¤¿¤¤»þ¤Ï0Ê¬¤Ë¤·¤ÆYouTube¥·¥ç¡¼¥È¤ò¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢Ä¹µ÷Î¥¤Î¼Ö°ÜÆ°Ãæ¤Ï60Ê¬¤ËÀ©¸Â¤·¤Æ¸ä³Ú¤È¤·¤Æ»È¤ï¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²ÈÄí¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ½ÀÆð¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
YouTube¥·¥ç¡¼¥È¤Î»ëÄ°»þ´Ö¤ËÀ©¸Â¤ò¤«¤±¤ëµ¡Ç½¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿µ¡Ç½¤Ï18ºÐÌ¤Ëþ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¸þ¤±¤ËÄ´À°¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤¬ÀßÄê¤·¤¿À©¸Â¤ò»Ò¤É¤â¤¬ÊÑ¹¹¤·¤¿¤êÌµ¸ú¤Ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢YouTube¤Ï½¢¿²»þ´Ö¤ÈµÙ·Æ¤Î¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼µ¡Ç½¤âÄó¶¡¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡Ç½¤ÏYouTube¤¬»Ò¤É¤â¸þ¤±¤ËÉ¸½à¤ÇÍ¸ú²½¤·¤Æ¤¤¤ë¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°´ØÏ¢¤ÎÊÝ¸îµ¡Ç½¤òÅÚÂæ¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤¬»Ò¤É¤â¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²ÈÄí¤ÎÊý¿Ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÆâÍÆ¤ËÄ´À°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÄÉ²Ã¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËYouTube¤Ï¡¢¡Ö¹âÉÊ¼Á¤Ê¥Æ¥£¡¼¥ó¸þ¤±¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÀß·×¿Þ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¸¶Â§¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¸þ¤±¥¬¥¤¥É¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¡Ö³Ú¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ç¯Îð¤ËÅ¬¤·¡¢¤è¤ê¼Á¤¬¹â¤¯¡¢³Ø¤Ó¤äµ¤ÉÕ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆâÍÆ¡×¤Ø»Ò¤É¤â¤òÆ³¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂç³Ø¤ä¶µ°éµ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆºöÄê¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£YouTube¤Ï¤³¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ë´ð¤Å¤¡¢¶µ°éÅª¤Ç¹âÉÊ¼Á¤ÊÆ°²è¤ò»Ò¤É¤â¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¤ËÉ½¼¨¤¹¤ëÉÑÅÙ¤òÁý¤ä¤¹¤ÈÌÀµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¬Ç¯Îð¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÀßÄê¤Î¤Þ¤ÞYouTube¤ò»È¤¨¤ë¾õÂÖ¤ò¡¢²ÈÂ²Â¦¤¬ÌÂ¤ï¤ººî¤ì¤Æ°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¦¤È¤Î¤³¤È¡£Ì¤À®Ç¯¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤ÏÊÝ¸îµ¡Ç½¤äÇ¯Îð¤Ë±þ¤¸¤¿¤ª¤¹¤¹¤á¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢²ÈÂ²¤ÎÃæ¤ÇÃ¯¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬Û£Ëæ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Ç¯Îð¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¤Þ¤Þ»ëÄ°¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦Á°Äó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤¬¿·¤·¤¤»Ò¤É¤â¸þ¤±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¤Ç»ëÄ°¼Ô¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¿ô¥¿¥Ã¥×¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇ¯Îð¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀßÄê¤È¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈºîÀ®»þ¤ËÊÝ¸î¼Ô¤¬»Ò¤É¤â¤ä¥Æ¥£¡¼¥ó¤ÎÇ¯Îð¥«¥Æ¥´¥ê¤ò¼êÆ°¤ÇÀßÄê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄ´À°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
YouTube¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢YouTube¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÁªÂò¤·¤¿²ÈÂ²¤È¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢YouTube ¤¬¼¡À¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÂÁ´¤Ç»É·ãÅª¤ÊÃµµá¤Î¾ì¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£