¹â²Í·úÀßÍÑ¥¯¥ì¡¼¥ó¤¬Îó¼Ö¾å¤ËÅÝ²õ¡¢32¿Í»àË´¡¡¥¿¥¤
¥Ð¥ó¥³¥¯¡ÊCNN¡Ë¥¿¥¤¤Ç14Æü¡¢¹â²Í¤Î·úÀß¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¯¥ì¡¼¥ó¤¬Áö¹ÔÃæ¤ÎÎó¼Ö¤Î¾å¤ËÅÝ²õ¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â32¿Í¤¬»àË´¡¢66¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤¿Îó¼Ö¤Ë¾è¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¿¦°÷¤¬CNN¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Îó¼Ö¤Ï¼óÅÔ¥Ð¥ó¥³¥¯¤ò½ÐÈ¯¤·¤ÆÅìÉô¥¦¥Ü¥ó¥é¡¼¥Á¥ã¥¿¡¼¥Ë¡¼¸©¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö¸áÁ°9»þ10Ê¬¤´¤í¤Ë¥¯¥ì¡¼¥ó¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¯¥ì¡¼¥ó¤Ï¹âÂ®Å´Æ»¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
»ö¸Î¸½¾ì¤ò¤È¤é¤¨¤¿¼Ì¿¿¤ä±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢ÀþÏ©¾å¤Ë²õ¤ì¤¿¥¯¥ì¡¼¥ó¤¬Íî¤Á¡¢ÇËÂ»¤·¤¿¼ÖÎ¾¤¬²£ÅÝ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ê¥³¡¼¥ó¥é¡¼¥Á¥ã¥·¡¼¥Þ¡¼¸©¤ÎÊÝ·òÅö¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â66¿Í¤¬Éé½ý¤·¡¢¤¦¤Á8¿Í¤Ï½ÅÂÎ¤À¤È¤¤¤¦¡£
Îó¼Ö¤Ï3Î¾ÊÔÀ®¤Ç¡¢Ìó200¿Í¤¬¾è¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»þÂ®Ìó120¥¥í¤ÇÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¥¯¥ì¡¼¥ó¤¬Ä¾·â¤·¡¢Ã¦Àþ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë2Î¾ÌÜ¤È3Î¾ÌÜ¤ÎÂ»½ý¤¬·ã¤·¤¯¡¢2Î¾ÌÜ¤Ç¤Ï²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
Éé½ý¼Ô¤Îµß½õ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¼þÊÕ¤Î½»Ì±¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2Î¾ÌÜ¤Î¼ÖÎ¾¤Ï¿¿¤ÃÆó¤Ä¤Ë³ä¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÅÝ²õ¤·¤¿¥¯¥ì¡¼¥ó¤Ï¥Ð¥ó¥³¥¯¤È¥é¥ª¥¹¹ñ¶¤ËÀÜ¤¹¤ë¥Î¥ó¥«¥¤¸©¤ò¤Ä¤Ê¤°¹âÂ®Å´Æ»¤Î¹â²Í¤Î¹©»ö¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¹âÂ®Å´Æ»¤ÏÃæ¹ñ¤ÎµðÂç·ÐºÑ·÷¹½ÁÛ¡Ö°ìÂÓ°ìÏ©¡×¤Î²¼¤ÇÃæ¹ñ¤ÈÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë·×²è¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯¥ì¡¼¥ó¤òÁàºî¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥¿¥¤¤ÎÂç¼ê·úÀß²ñ¼Ò¡£¤³¤Î²ñ¼Ò¤ÏºòÇ¯3·î¤ËÎÙ¹ñ¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¶¯¤¤ÃÏ¿Ì¤Î±Æ¶Á¤ÇÅÝ²õ¤·¡¢95¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¥Ð¥ó¥³¥¯¤Î¹âÁØ¥Ó¥ë¤Î·úÀß¤Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£CNN¤¬Æþ¼ê¤·¤¿Ê¸½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÝ²õ¤·¤¿¹âÁØ¥Ó¥ë¤Î·úÀß¤Ï¤³¤Î·úÀß²ñ¼Ò¤ÈÃæ¹ñ·Ï´ë¶È¤Î¹çÊÛ»ö¶È¤À¤Ã¤¿¡£