¡Ö¤µ¤¡»Ï¤á¤è¤¦ ¤â¤¦»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¿å¸ÍMF¤¬²¤½£¤Ø¡ªU-20WÇÕ¤ÇÌÀ³Î¤ÊÊÑ²½¡ÖÀ¤³¦Åª¤Ë¸«¤¿¤éÉáÄÌ¤ÎÇ¯Îð¡×¡Ö°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤Î¿ÍÀ¸¤ò¡½¡½¡×
¡¡J£±¤Î¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤¬£±·î14Æü¡¢MFã·Æ£½ÓÊå¤¬¥Ù¥ë¥®¡¼£±Éô¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥í¡¼¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß20ºÐ¤Ç¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤Îã·Æ£¤Ï¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¡¢¶Í¸÷³Ø±à¹â¹»¤ò·Ð¤Æ¡¢2024Ç¯¤Ë¿å¸Í¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¹âÂ´£±Ç¯ÌÜ¤«¤éJ£²¤Ç16»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢£²Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï27»î¹ç£¸ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤ÎJ£±¾º³Ê¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡À¤ÂåÊÌÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â¥×¥ì¡¼¤·¡¢¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢³¤³°Ä©Àï¤ò·èÃÇ¡£¸½ºß¥Ù¥ë¥®¡¼¥ê¡¼¥°10°Ì¤Ç¡¢DFÌÚÂ¼À¿Æó¤ÈFWºäËÜ°ìºÌ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥í¡¼¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤¹¡£
¡¡ã·Æ£¤Ï¿å¸Í¤Ë´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¹Ê¸¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤ÎKVCWesterlo¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¡¢ËÍ¤ò¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿À¾Â¼Á°GM¡£¹â¹»£³Ç¯¤Î¤È¤¤ËÂç³Ø¤Ë¹Ô¤¯ÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢º£¤ÎËÍ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ò¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î¤¢¤êÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼¡¤Ë¿¹Á°´ÆÆÄ¡£°ìÇ¯ÌÜ¤Ë¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¥×¥í¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Îº¹¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¸ø¼°Àï¤Çµ¯ÍÑ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½ËÍ¤ÏÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ç¤â¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤êËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡£¹âÂ´¤ÇÆþ¤Ã¤¿ËÍ¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤ê¡¢¤¤¤Ä¤âÁ°¸þ¤¤ÊÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ç£Ê£±¤ÇÀï¤¤¡¢¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò£¹·î¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢£¹·î¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿£Õ20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Çµ¤»ý¤Á¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ò·Ð¸³¤·¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï20ºÐ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼ã¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢À¤³¦Åª¤Ë¸«¤¿¤éÉáÄÌ¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼«Ê¬¤¬¿®¤¸¤¿Æ»¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡£²Ç¯´Ö¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤ò¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡ªËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Î£Ê£±¤Ç¤ÎÌöÆ°¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ç¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤µ¤¡»Ï¤á¤è¤¦ ¤â¤¦»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ ã·Æ£½ÓÊå¡×¤È·ë¤ó¤À¡£Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÍ¤¿Ê¤à¥µ¥à¥é¥¤¤Ï¡¢²¤½£¤Ç¤½¤ÎÌ¾¤ò¹ì¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
