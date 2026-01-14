¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢·î9¼ç±é¥É¥é¥Þ¤Ç¡Ö¶âÈ±¥ä¥ó¥¡¼¡×»ÑÈäÏª¤â¡È²áµîºî¤ÈÎà»÷Ìò¡É¤Ëµ¿ÌäÊ®½Ð¡Ä¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤È¤Î¡ÈÀßÄê¤«¤Ö¤ê¡É¤âÉâ¾å
¡¡1·î12Æü¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë·î9¥É¥é¥Þ¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÂè1ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ºîÃæ¤Ç¡È¥ä¥ó¥¡¼¡É»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¶¶ËÜ¤À¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÎÌòÊÁ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Î¥ä¥ó¥¡¼Ì¼¤À¤Ã¤¿¶¶ËÜ±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¿ÆÍ§¤Î»ö¸Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÌÔÊÙ¶¯¤·¤ÆÇ¾¿À·Ð³°²Ê°å¤Ë¤Ê¤ê¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤Ë¿·¤·¤¤É÷¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯Êª¸ì¡£½é²ó¤«¤é¡¢¶¶ËÜ¤Î±éµ»¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊª¸ìËÁÆ¬¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬Æ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¤òË¬¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢°å»ÕÆ±»Î¤¬´µ¼Ô¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¸ýÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø¤¨¤¨²Ã¸º¤Ë¤·¤ä¡ª ¤¿¤¡¤±¤«¤Ã¡Ê¶ò¤«¼Ô¡Ë¡ª¡Ù¤È¶¶ËÜ¤µ¤ó¤¬¥É¥¹¤Î¸ú¤¤¤¿´ôÉìÊÛ¤Ç¥¿¥ó¥«¤òÀÚ¤ê¡¢¼þ°Ï¤òÁûÁ³¤È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£³ØÀ¸»þÂå¤Î²óÁÛ¤Ç¤Ï¡¢¶âÈ±¤ËÆÃ¹¶Éþ¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¶¶ËÜ¤µ¤ó¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¶¶ËÜ¤Î¡È¶âÈ±¥ä¥ó¥¡¼¡É»Ñ¤Ë¤Ï¡¢X¤Ç
¡Ô¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¤Î¥ä¥ó¥¡¼¡¢¥®¥ã¥ëÌò¤ÏºÇ¹â¤Ë¤«¤ï¤æ¤¤¡Ä¡Õ
¡¡¤È¡¢¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÊý¤Ç
¡Ô¥ä¥ó¥¡¼Ìò¤ª¤ª¤¯¤Ê¤¤¡©¡Õ
¡Ô¶¶ËÜ´ÄÆà¤ÏÉáÄÌ¤ÎÌò¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Î¡©¥®¥ã¥ë¤È¤«¥ä¥ó¥¡¼¤È¤«¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¤È¤«Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÌò¤·¤«Íè¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢¡È²áµîºî¡É¤ÈÎà»÷¤ÎÌòÊÁ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï2024Ç¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ç¤Ï¸µ¥®¥ã¥ë¤Î´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢2025Ç¯4·î´ü¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÅ·µ×Âë±û¤Î¿äÍý¥«¥ë¥Æ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¤ÏÁÆ»¨¤Ê¸ÀÆ°¤ò¼è¤ëÉ÷ÊÑ¤ï¤ê¤Ê°å»ÕÌò¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥ä¥ó¥¡¼¤ä¥®¥ã¥ë¤Ç¡¢¾¯¡¹ÍðË½¤Ê¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤ÇÏÃ¤¹Ìò¤¬Â³¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤Þ¤¿¤«¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤¯¤·¤¯¤â¡¢º£ºî¤ÎµÓËÜ²È¤Ï¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤ò¼ê¤¬¤±¤¿º¬ËÜ¥Î¥ó¥¸»á¤¬Ã´Åö¡£·î9¤Ç¤â¡È¤ª¤à¤¹¤Ó¥³¥ó¥Ó¡É¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£¼ÂºÝ¡¢Ä«¥É¥é¤È»÷¤¿ÉôÊ¬¤â¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢±ÉÍÜÀìÌç³Ø¹»¤ËÇÉ¼ê¤Ê¥á¥¤¥¯¤ä¥Í¥¤¥ë¤ò¤Ä¤±¤Æ¸½¤ì¤Æ¼þ°Ï¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤¿¤ê¡¢Æþ±¡´µ¼Ô¤È¥¿¥á¸ý¤ÇÀÜ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾¯¡¹¾ï¼±¤ò·ç¤¤¤¿¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡Ù¤Ç¤â¡¢ÀèÇÚ¤ÎÃé¹ð¤òÌµ»ë¤·¤¿¸ÀÆ°¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢´µ¼Ô¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ËÆ§¤ß¹þ¤à¤Ê¤É¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ø¤Ê¤ó¤«¥Ç¥¸¥ã¥Ö´¶ËþºÜ¡Ù¤È¡¢Ä«¥É¥é¤È¤Î¡ÈÀßÄê¤«¤Ö¤ê¡É¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡Êª¸ì¤Ï¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£½é¤Î·î9¼ç±é¤ÇÄÞº¯¤ò»Ä¤»¤ë¤«¡£