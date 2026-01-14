ºä¸ý·ûÆó¡¢Éã¡¦ºä¸ýÀ¬Æó¤È¿Íµ¤¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡Ö¥Ç¥«¤¤¤ó¤À¤Ê¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¡×È´·²¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼
¡¡1·î13Æü¡¢ÇÐÍ¥¤Îºä¸ý·ûÆó¤¬¼«¿È¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTHE RISING SUN COFFEE¡×¤ÎInstagram¤Ç¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£
¡Ô1.4Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¥«¥º¥Á¥«¤¬¤ï¤¶¤ï¤¶²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡Õ
¡¡¤È¤¤¤¦°ìÊ¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºä¸ý¤È¡¢Éã¤Ç¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤À¤Ã¤¿ ¡ÈÀ¤³¦¤Î¹ÓÏÉ¡É ¤³¤Èºä¸ýÀ¬Æó¡¢¤½¤·¤Æ¸½ºß¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎAEW¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥«¥À¤Ï1·î4Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¡ØWRESTLE KINGDOM 20 in Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ù¤ÇÃª¶¶¹°»ê°úÂà»î¹ç¤ÎÁê¼ê¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡Ö1.4Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¡¢¸µ¿·Æü¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ëÀ¬Æó¤µ¤ó¤¬ÉÔºß¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥ª¥«¥ÀÁª¼ê¤¬Ë¬Ìä¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£À¬Æó¤µ¤ó¤â83ºÐ¤È¤´¹âÎð¡£¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤ª¸µµ¤¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ô¿ÆÉã¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤·¤´Í÷¤ÎÄÌ¤ê¸µµ¤¤À¤È³§¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤È¤Î»ö¤Ç¤¹¡Õ¤È3¿Í¤È¤â¾Ð´é¤Ç¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢X¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ºä¸ý¤ÎÂÎ¤ÎÂç¤¤µ¤À¡£¥ª¥«¥À¤Ï¿ÈÄ¹191cm¡¢ÂÎ½Å107kg¤Î¥Ø¥Ó¡¼µé¥ì¥¹¥é¡¼¤À¤¬¡¢ÎÙ¤ËÎ©¤Äºä¸ý¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ò¤±¤ò¤È¤é¤Ê¤¤¡£X¤Ç¤Ï¡¢
¡Ô¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸«¤ë¤Èºä¸ý·ûÆó¥Ç¥«¤¤¤ó¤À¤Ê¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¡Õ
¡Ô¾¼ÏÂ¤«¤é¤Î¥×¥í¥ì¥¹¹¥¤¤È¤·¤Æ¶»¥¢¥Ä¤Ê1Ëç¡¡¤·¤«¤·¥ª¥«¥À¥«¥º¥Á¥«¤ËÂÎ³Ê¤ÇÁ´¤¯¸«Îô¤ê¤·¤Ê¤¤ºä¸ý·ûÆó¤âÀ¨¤¤¤Í¡Õ
¡Ôºä¸ý·ûÆó¹ü³Ê¤Ç¤«¤¤¤Ê¡ª¡Õ
¡¡¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß50ºÐ¤Îºä¸ý¤Ï¿ÈÄ¹185cm¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¸½ÌòÁª¼ê¤È¸«Ê¶¤¦¤Û¤É¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÉã¤Ç¤¢¤ëºä¸ýÀ¬Æó¤Ï¡¢Á´À¹´ü¿ÈÄ¹194cm¡¢ÂÎ½Å108kg¤È¤µ¤é¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¡Öºä¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢1999Ç¯¤ËÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÇÐÍ¥¶È¤Ç¤â³èÌö¤·¡¢2006Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø°åÎ¶-Team Medical Dragon-¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¼ç±é¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢2012Ç¯¤´¤í¤«¤éÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢2018Ç¯¤Ë¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê»ØÄê¤ÎÆÃÄê¼À´µ¡ØÆÃÈ¯ÀÂçÂÜ¹üÆ¬²õ»à¾É¡Ù¤ò¸øÉ½¡¢Ìµ´ü¸Â¤Ç·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤È¤·¤Æ»Ï¤á¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼ßäÀù¤ÎÆ»¤ÇÀ®¸ù¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÀéÍÕ¤äÅìµþ¤ËÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó³«¶É65¼þÇ¯ÆÃÊÌ¥É¥é¥Þ¡ØÉ÷´Ö¸ø¿Æ-¶µ¾ì0-¡Ù¤Ç9Ç¯¤Ö¤ê¤ËÇÐÍ¥³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡º£¸å¤â¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼´éÉé¤±¤Î¹â¿ÈÄ¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀ¸¤«¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£