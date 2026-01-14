ºÇ½é¤ËSwitch¤ÇÍ·¤ó¤ÀÆü¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ë¡©¡¡Ç¤Å·Æ²¤¬ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡ÖNintendo Switch 2025Ç¯¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡×¸ø³«
¡¡Ç¤Å·Æ²¤Ï2025Ç¯¤ËÍ·¤ó¤À¥½¥Õ¥È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡ÖNintendo Switch 2025Ç¯¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û2025Ç¯¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Switch¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿2017Ç¯¤«¤é¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤â¡¡ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢1Ç¯¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÍ·¤ó¤À¥½¥Õ¥È3¤Ä¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢¥×¥ì¥¤»þ´Ö¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£·î¤´¤È¤Ë¥×¥ì¥¤»þ´Ö¤ä¤â¤Ã¤È¤âÍ·¤ó¤À¥½¥Õ¥È¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¡¢Í·¤ó¤À¥½¥Õ¥È¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¥½¥Õ¥È¤Î¹¥¤ß¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥½¥Õ¥È¡×¤ä¡¢¡Ö·î¤´¤È¤Î¥×¥ì¥¤»þ´Ö¡×¡Ö¥½¥Õ¥È¤Î¹¥¤ß¡×¤Ï¡Ö¥·¥§¥¢¤¹¤ë¡×¥Ü¥¿¥ó¤«¤éSNS¤ËÅê¹Æ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö2025Ç¯¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢Nintendo Switch¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£
¡¡¤Ï¤¸¤á¤ÆNintendo Switch¤òÍ·¤ó¤ÀÆü¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÍ·¤ó¤À¥½¥Õ¥È¤Î¥×¥ì¥¤»þ´Ö¤Ê¤É¤ò¡¢Ç¯¤´¤È¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£Nintendo Switch¤ÇÍ·¤ó¤ÀµÏ¿¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡¢¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£
¡¡¡ÖNintendo Switch 2025Ç¯¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡×¤Ï¡¢2·î17Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡£
