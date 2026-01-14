SV¥ê¡¼¥°¡¡¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡¦¹â¶¶Íõ¡¡¥Ý¡¼¥é¥ó¥É²¦¼Ô¥ë¥Ö¥ê¥ó°ÜÀÒ¤â¡¡¾®ÀîÃÒÂç¤â°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëSV¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¹â¶¶Íõ¤¬¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Î24¡Á25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó²¦¼Ô¥ë¥Ö¥ê¥ó¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£13Æü¤Þ¤Ç¤ËÆ±¹ñ¤ò´Þ¤á¤¿Ê£¿ô¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡¢³ÍÆÀ¤Ø¤È¸ò¾Ä¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Î¾®ÀîÃÒÂç¤âÆ±¥Á¡¼¥à¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µþÅÔÉÜ½Ð¿È¤Î¹â¶¶Íõ¤Ï20Ç¯¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Ë½éÁª½Ð¤µ¤ì¡¢21Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¡¢24Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¡£21Ç¯¤«¤é¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢24¡Á25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ËSV¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Ë°ÜÀÒ¡£SV¥ê¡¼¥°½éÂå²¦¼Ô¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥µ¡¼¥Ö¤â´Þ¤á¤¿¹¶·âÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹â¤¤¥ì¥·¡¼¥ÖÎÏ¤âÈ÷¤¨¤ë24ºÐ¡£¤½¤Îµî½¢¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£