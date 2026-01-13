Ê£¿ô¤ÎAI¤Ç¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡Ù¤Ê¤É¤Î½ñÀÒ¤ò7³ä¤«¤é9³ä½ÐÎÏ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼Â¾Ú¤µ¤ì¤ë
¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤È¥¤¥§¡¼¥ëÂç³Ø¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬¡¢Ê£¿ô¤ÎAI¤«¤é¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¸¼Ô¤ÎÀÐ¡Ù¤Ê¤É¤Î½ñÀÒ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÊ¸¸À¤ÎÂçÈ¾¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î·Á¤Ç½ÐÎÏ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[2601.02671] Extracting books from production language models
https://arxiv.org/abs/2601.02671
Researchers extract up to 96% of Harry Potter word-for-word from leading AI models
Boffins probe commercial AI models, find Harry Potter • The Register
https://www.theregister.com/2026/01/09/boffins_probe_commercial_ai_models/
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï2025Ç¯8·îÃæ½Ü¤«¤é9·îÃæ½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Anthropic¤Î¡ÖClaude 3.7 Sonnet¡×¡¢OpenAI¤Î¡ÖGPT-4.1¡×¡¢Google¤Î¡ÖGemini 2.5 Pro¡×¡¢xAI¤Î¡ÖGrok 3¡×¤Î4¥â¥Ç¥ë¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢½ñÀÒ¤ÎÆâÍÆ¤ò½ÐÎÏ²ÄÇ½¤«¤É¤¦¤«¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½ÐÎÏ¤·¤¿ÆâÍÆ¤Î¤¦¤Á¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â100¸ì¤Î°ì´ÓÀ¤ò»ý¤ÄÊ¸¾Ï¤Î¤ß¤òÂÐ¾Ý¤ËÄ´¤Ù¤¿·ë²Ì¤¬°Ê²¼¤Î¥°¥é¥Õ¡£ÀÖ¤¬Claude 3.7 Sonnet¡¢ÀÄ¤¬GPT-4.1¡¢²«¿§¤¬Grok 3¡¢ÎÐ¤¬Gemini 2.5 Pro¤Ç¡¢ËÀ¥°¥é¥Õ¤¬¹â¤¤¤Û¤É¸µºîÉÊ¤Ë¶á¤¤ÆâÍÆ¤ò½ÐÎÏ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£ºîÉÊ¤Ï¡Ø¥°¥ì¡¼¥È¡¦¥®¥ã¥Ä¥Ó¡¼¡Ù¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¸¼Ô¤ÎÀÐ¡Ù¡Ø1984¡Ù¡Ø¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ù¡Ø¥Û¥Ó¥Ã¥È¡§¤æ¤¤Æ¤«¤¨¤ê¤·Êª¸ì¡Ù¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È±ê¤Î¥´¥Ö¥ì¥Ã¥È¡Ù¡Ø¥Ï¥ó¥¬¡¼¡¦¥²¡¼¥à¡Ù¡Ø¥é¥¤ÇþÈª¤Ç¤Ä¤«¤Þ¤¨¤Æ¡Ù¡ØÉ¹¤È±ê¤Î²Î¡Ù¡Ø¥Ó¥é¥ô¥É¡Ù¡Ø¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¡¦¥³¡¼¥É¡Ù¡Ø¥¥ã¥Ã¥Á¡á22¡Ù¤Î12ºîÉÊ¡£
¼Â¸³¤Ç¤Ï¥Õ¥§¡¼¥º1¤È¤·¤Æ½ñÀÒ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÃ»¤¤¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î½ÐÎÏ¤ò»î¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥§¡¼¥º2¤È¤·¤Æ½ñÀÒ¤ÎËÁÆ¬ÉôÊ¬¤ò¼¨¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤â¤È¤ÎºîÉÊ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÊ¸¾Ï¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»Ø¼¨¤·¤Æ½ÐÎÏ¤ò¹Ô¤ï¤»¤ë·Á¤¬ºÎ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥§¡¼¥º1¤¬Æ°¤¤¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¸¦µæ¼Ô¤ÏAI¤¬µñÈÝ¤¹¤ë¤«¡¢¡ÖThe end¡×¤Î¤è¤¦¤Ê½ª¤ï¤ê¤¬½ÐÎÏ¤µ¤ì¤ë¤«¡¢¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¾å¸Â¤ËÃ£¤¹¤ë¤«¤Þ¤Ç½ÐÎÏ·ÑÂ³¤òÍ×µá¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ËÁÆ¬ÉôÊ¬°Ê³°¤Î¸¶Ê¸¾ðÊó¤ÏÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Claude 3.7 Sonnet¤Ï¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¸¼Ô¤ÎÀÐ¡Ù¤ò95.8¡óºÆ¸½¡¢Gemini 2.5 Pro¤ÈGrok 3¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î7³ä°Ê¾åºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Gemini 2.5 Pro¤Ï¥Æ¥¹¥ÈÃæºÇÂç¤È¤Ê¤ë9070¸ì¤ÎÏ¢Â³¤·¤¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò½ÐÎÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Claude 3.7 Sonnet¤ÈGPT-4.1¤Ï½ÐÎÏ¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¯¤¤Äñ¹³¤ò¼¨¤·¡¢ÆÃ¤ËGPT-4.1¤Ï¥Õ¥§¡¼¥º1¤Î»þÅÀ¤Ç½ÐÎÏÂ³¹Ô¤òµñÈÝ¤·¤¿¤¿¤á¡¢ºÆ¸½Î¨¤Ï¤«¤Ê¤êÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Claude 3.7 Sonnet¤Ï¥×¥í¥ó¥×¥È¤ÎÈùÄ´À°¤ò½Å¤Í¤ë¡Ö¥¸¥§¥¤¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¡×¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Gemini 2.5 Pro¤ÈGrok 3¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤¿Äñ¹³¤Ï¤Ê¤¯ÁÇÄ¾¤Ë½ÐÎÏ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¿ôÃÍ¤¬Äã¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ³Ø½¬¥Ç¡¼¥¿¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¤º¡¢¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤ÏGPT-4.1¤Î½ÐÎÏ¤ÎÃæ¤Ë¡ØÉ¹¤È±ê¤Î²Î¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡Ö¥µ¡¼¡¦¥¦¥§¥¤¥Þ¡¼¡×¤ä¡Ö°ÛÃ¼¼Ô¤¿¤Á¡×¡¢¥¹¥¿¡¼¥¯²È¤ËÅÁ¤ï¤ë·õ¡Ö¥¢¥¤¥¹¡×¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£