GRe4N BOYZが、新曲「潮騒の詩」を1月11日に配信リリースした。

（関連：【映像あり】GRe4N BOYZ、新曲「潮騒の詩」を使用した高知市シティプロモーション動画）

本楽曲は、メンバー HIDEが青春時代を過ごし、現在PR大使を務める高知市のPRソング。市内外のゆかりのある人物からメッセージを募集して制作され、“高知から旅立つ人に対するいってらっしゃい”や“高知に帰ってくる人に対するおかえり”という想いが込められている。

アートワークには、HIDEが敬愛するスタジオジブリ作品で、高知が舞台となったアニメ『海がきこえる』の劇中カットを起用している。また、本楽曲を使用した高知市シティプロモーション動画が、1月11日に開催された高知市成人式にて初公開となった。

さらに、全国ツアー『GRe4N BOYZ イマーシブライブシアター2026「“The ZA”～溢れる想いが止まらない～」』を6月から10月にかけて開催。チケットは、ファンクラブ「GReN CREW CLUB」にて最速先行応募が受付中だ。

なおGRe4N BOYZは、改名後2枚目となるアルバム『あっ、ども。またおあいしましたね。あっ、、』を2月25日にリリース。ライブ先行チケット応募や、メンバーとオンラインでのトークイベント、直筆サインのプレゼントなどの特典も発表されている。詳細はホームページで確認できる。

（文＝リアルサウンド編集部）