JR北海道は2026年3月に札幌で開催されるコンサートに合わせて、札幌駅〜旭川駅を結ぶ臨時特急列車を運転します。3月13日(金)〜15日(日)の「嵐」ライブや、3月28日(土)の「Vaundy」ドームツアーなどで札幌を訪れる利用者、および沿線住民の帰宅の足を確保するための措置です。通常ダイヤでは帰宅が難しい時間帯に設定された、頼れる臨時列車の詳細をお伝えします。

札幌の夜は長い！ライブ後に旭川へ帰れる「神列車」降臨

運転日と対象列車

今回運転される臨時特急は、以下の日程で設定されています。

▼2026年3月13日(金)、14日(土)、15日(日)

・特急「カムイ 95号」

・特急「ライラック 97号」※15日は運転なし

▼2026年3月28日(土)

・特急「ライラック 97号」

特に3月13日(金)・14日(土)は、2本の臨時特急が運転されるため、コンサート終了後の混雑緩和が期待できそうです。

深夜の特急ダイヤをチェック

運転時刻と停車駅

臨時特急は夜遅い時間帯に札幌駅を出発し、旭川駅まで運転します。途中停車駅は岩見沢、美唄、砂川、滝川、深川です。

▼特急「カムイ 95号」（運転日：3月13日(金)、14日(土)、15日(日)）

札幌22:5発⇒岩見沢22:30着⇒美唄22:40着⇒砂川22:51着⇒滝川22:57着⇒深川23:10着⇒旭川23:30着

▼特急「ライラック 97号」（運転日：3月13日(金)、14日(土)、28日(土)）

札幌23:16発⇒岩見沢23:47着⇒美唄23:57着⇒砂川 翌0:8着⇒滝川 翌0:14着⇒深川 翌0:27着⇒旭川 翌0:47着

運転時刻・停車駅（イメージ）

自由席は甘え！？ 3/14からは「全車指定」に

日によって異なる編成に注意

今回の臨時特急は、運転日によって「自由席の有無」が異なります。特に3月14日(土)以降は全車指定席となるため、事前の予約が必須です。

【参考】

「カムイ」「ライラック」など旭川方面特急が2026年春から「全車指定席」へ（※2025年11月掲載）

https://tetsudo-ch.com/13016669.html

▼3月13日(金)の編成

・カムイ 95号：5両編成。1・2号車は自由席、3〜5号車は普通車指定席です。

・ライラック 97号：6両編成。5・6号車は自由席、1号車はグリーン車指定席、2〜4号車は普通車指定席です。※1号車の半室は普通車指定席です。

編成（イメージ）

▼3月14日(土)、15日(日)、28日(土)の編成

全車指定席で運転されます。自由席はありません。

・カムイ 95号：5両編成すべてが普通車指定席。

・ライラック 97号：6両編成。1号車グリーン車指定席を含め、全席指定となります。

編成（イメージ）

JR北海道では、3月13日の自由席についても混雑が予想されるため、指定席の予約を推奨しています。指定席券は運転日の1ヶ月前10時から発売されます。予約は「えきねっと」が便利です。

「臨時特急カムイ・ライラック」概要

運転日：2026年3月13日(金)〜15日(日)、28日(土)

区間：札幌〜旭川

列車名：カムイ 95号（3/13〜15）ライラック 97号（3/13, 14, 28）

予約開始：運転日の1ヶ月前10時〜

備考：3月14日以降は全車指定席

コンサートを楽しんだ後は、臨時特急でスムーズに帰宅しましょう。特に全車指定席となる日程については、早めの座席確保をおすすめします。

