この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ヤマトグループ 公式チャンネルが「【検証】ネコがいちばん喜ぶこたつの温かさを調べてみた!?【モニタリング】」と題した動画を公開しました。動画では、猫が最も快適に感じるこたつの温度を調べるため、壮大な実験が行われています。



広いスペースに、温度設定がそれぞれ異なる5台のこたつを設置。そこに多数の猫を放ち、30分後にどのこたつに最も多くの猫が集まっているかを調査します。実験は公平を期すために、温度の配置を変えて合計3回実施されました。



検証が始まると、猫たちは思い思いに行動を開始します。さっそくこたつに入る猫もいれば、こたつ布団の上でくつろぐ猫、部屋を歩き回る猫など、その様子は様々です。猫たちは特定の温度に集まるというより、それぞれの好みの場所を見つけては移動を繰り返し、自由気ままな姿を見せます。



3回にわたる検証の結果、猫たちの行動に一貫した傾向は見られず、結論は「よく解りませんでした」という意外なものに。最終的に「ネコは、こたつというよりこたつ布団で丸くなる」という、猫好きなら誰もがうなずくであろう真理にたどり着きました。猫たちの愛らしい行動と、壮大な実験のユニークな結末が楽しめる動画です。