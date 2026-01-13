市長の“ホテル密会問題”が物議を醸していた群馬県前橋市。12日、市長選が行われ、出直しをはかった前市長の小川晶氏が“逆風”を跳ね返し、再選を果たしました。

“ラブホ密会問題”で辞職した小川前市長が再選

陣営の会場が沸いたのは、投票が締め切られてすぐのことでした。

市長選で再選 小川晶氏

「この厳しい選挙を一緒に戦っていただいて、そして、この結果を勝ち取っていただいた皆様に、まずもって感謝を申し上げます。どうもありがとうございました」

前橋市長選挙で再選した、前市長の小川晶氏（43）。

部下の既婚男性との“ラブホテル密会問題”で2025年11月に辞職しましたが、市長の座に返り咲くことになりました。

「すべては私の責任だと思っています。自分の軽率な行動によって日本中を騒がせてしまいましたし、自分が一番辛い時に皆さんに本当に助けていただきました」

群馬県の山本知事などの支援を得た弁護士の丸山彬氏（40）ら、新人4人は敗れました。

「今度はもっといい仕事をしていきたい。すぐにでも働いて、皆さんと一緒に、皆さんのためにもっともっといい前橋を作っていきたいと思っています」

「プライベートと市政は別だと思う」 投票率は前回比7.93ポイント上回る

スキャンダルが発覚したのは2025年9月のこと。

前橋市 小川晶 市長（当時・2025年9月）

「私が特定の職員と複数回ホテルに行ったことは間違いありません。10回以上あったと思います」

一緒にホテルに行ったことは認めるも、男女の関係については一貫して否定。市長を続投するとしていましたが、その2か月後。

前橋市 小川晶 市長（当時・2025年11月）

「本日付けで、市長を辞職させていただきたいと思います」

続投の方針から一転、「自分の行動にけじめをつける」として市長を辞職することに。

その後、出直し選挙への立候補を表明しました。

選挙戦最終日となった11日は、支援者への感謝の言葉を繰り返しました。

小川晶氏

「『自分たちも一緒に戦うんだ』そう言って声をかけてくれた仲間がいたから、選挙戦も最終日まで迎えることができました」

前橋市民からは…

新成人 前橋市民

「プライベートと市政は別だと思うので、割り切ってちゃんと仕事してもらえるなら再選してもいいんじゃないかなと思います」

前橋市民

「自民大国・群馬の政治を変えてくれるんじゃないかなと期待する人は多いんじゃないですかね」

前橋市選挙管理委員会によりますと、今回の市長選の投票率は47.32％で、2024年の前回の選挙を7.93ポイント上回りました。

星さん「『前橋を変革してほしい』という声が強かった」

藤森祥平キャスター：

前橋市の民意が示されました。投票率もぐっと上がって、小川候補が再選しました。

TBSスペシャルコメンテーター 星浩さん：

群馬県は保守王国で有名ですが、その保守王国で自民党系の会派が推した候補を小川氏が破って当選したということは、やはりそれだけ「前橋を変革してほしい」という声が強かったということだと思います。

ただ、市長時代の“ラブホテル密会問題”は、やはりどう見ても不適切です。職務権限を使って色々なことをやっていたわけですから。

なので、そこを本当に反省して、本当の出直しを進めてもらいたいですね。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＜プロフィール＞

星浩さん

TBSスペシャルコメンテーター

政治記者歴30年

福島県出身