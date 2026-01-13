主演・竹内涼真、ドラマ『再会』がスタート！“宿命的な再会”から始まる切ない物語

横関大による江戸川乱歩賞受賞作を連続ドラマ化するヒューマンラブミステリー『再会〜Silent Truth〜』が、本日1月13日（火）に初回拡大スペシャルでスタートする。

【映像】みどころスペシャル

主演を務めるのは、変幻自在の演技力を誇り、今もっとも目が離せない俳優・竹内涼真。

昨年10月期にはラブコメ・ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』でウザいけど憎めない“化石男”を見事に体現。続いて、甘く刺激的な愛とダンスの物語を描くNetflix映画『10DANCE』では一転、魅惑的なラテンダンサーを完璧に演じ、世間から熱い視線が注がれている。

そんな竹内が今回、ヒューマンラブミステリーでまたも新たな顔を見せることに。

演じるのは、かけがえのない時間と秘密を共有した初恋の相手、そして同級生たちと“刑事と容疑者”として再会を果たす主人公・飛奈淳一。

予期せぬ再会によって大きく揺らいでいく繊細で危うい心模様、時を経て浮かび上がる切ない人間模様を、竹内はどんなアプローチで立体化していくのか。

制作発表記者会見では「もうありきたりな作品はやらない」と宣言した竹内。俳優として大きな転機を迎えた2025年を経て、今年『再会』とともに開く新章に注目だ。

◆23年前に《秘密》を共有した同級生たち

小学6年生の時、ある事件で使用された拳銃を小学校の桜の木の下に埋め、誰にも言えない秘密を共有した淳一（竹内）ら４人の同級生。

あれから23年。仲間たちと一度も会わないまま時は流れ、今や刑事になった淳一は、故郷の警察署に異動。

そんななか第1話では、23年の時を越え、彼らの運命を思わぬ形で狂わせる事件が発生する。

そして淳一は、4人組のひとりだった初恋の相手・岩本万季子（井上真央）と再会するのだが…。あろうことか、彼女は新たに発生した殺人事件の容疑者。犯行に使われたのは、“あの日埋めたはずの拳銃”だった。

開幕早々、予断を許さない物語が展開していく。