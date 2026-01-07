　“ロス五輪世代”のU-21日本代表は12日、サウジアラビアのジッダでトレーニングを行った。13日のAFC U23アジアカップ・グループリーグ第3節ではU-23カタール代表と対戦する。

　日本はすでに2連勝を収め、グループリーグ突破が確定。ともに勝ち点3の2位・UAEと3位・シリアから白星を奪っており、今大会は同勝ち点の場合に直接対決の成績が考慮されるため、最終節の結果を待たずして首位通過も決まった。対戦するカタールは2連敗を喫し、日本との対戦を前にグループ敗退が決まっている。

　日本は11日、19人がホテルでのリカバリー兼オフの時間に充て、出場時間の少ない4人が練習場で汗を流した。最終節は現地時間午後2時半キックオフだった2試合とは異なり、今大会初めて午後7時半(日本時間14日午前1時半)キックオフに。12日の練習は夜の試合時間に合わせて午後に行われた。MF石渡ネルソン(C大阪)がホテルで別メニューの調整となり、残り22人は練習場で約1時間半ほど汗を流した。

　13日の最終節でグループリーグを終える日本だが、その後も中2日の16日に準々決勝が開催されるため、タイトな日程が続く。すでに突破を決めている今節では、メンバーを大幅に変える可能性も高い。

■選手

▽GK

1 小林将天(FC東京)

12 濱崎知康(明治大)

23 荒木琉偉(G大阪)

▽DF

16 小泉佳絃(明治大)

5 市原吏音(大宮)

2 梅木怜(今治)

21 関富貫太(桐蔭横浜大/横浜FM)

4 永野修都(藤枝)

3 土屋櫂大(福島)

22 岡部タリクカナイ颯斗(東洋大)

15 森壮一朗(名古屋)

▽MF

8 大関友翔(川崎F)

6 小倉幸成(法政大)

7 石渡ネルソン(C大阪)

10 佐藤龍之介(FC東京)

17 嶋本悠大(清水)

14 川合徳孟(磐田)

▽FW

20 古谷柊介(東京国際大)

18 久米遥太(早稲田大)

9 ンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄(桐蔭横浜大)

11 横山夢樹(C大阪)

19 道脇豊(ベフェレン)

13 石橋瀬凪(湘南)

(取材・文　石川祐介)