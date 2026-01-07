2連勝でGL首位通過確定の“ロス五輪世代”U-21日本代表、今大会初の夜キックオフに備えて午後練を実施
“ロス五輪世代”のU-21日本代表は12日、サウジアラビアのジッダでトレーニングを行った。13日のAFC U23アジアカップ・グループリーグ第3節ではU-23カタール代表と対戦する。
日本はすでに2連勝を収め、グループリーグ突破が確定。ともに勝ち点3の2位・UAEと3位・シリアから白星を奪っており、今大会は同勝ち点の場合に直接対決の成績が考慮されるため、最終節の結果を待たずして首位通過も決まった。対戦するカタールは2連敗を喫し、日本との対戦を前にグループ敗退が決まっている。
日本は11日、19人がホテルでのリカバリー兼オフの時間に充て、出場時間の少ない4人が練習場で汗を流した。最終節は現地時間午後2時半キックオフだった2試合とは異なり、今大会初めて午後7時半(日本時間14日午前1時半)キックオフに。12日の練習は夜の試合時間に合わせて午後に行われた。MF石渡ネルソン(C大阪)がホテルで別メニューの調整となり、残り22人は練習場で約1時間半ほど汗を流した。
13日の最終節でグループリーグを終える日本だが、その後も中2日の16日に準々決勝が開催されるため、タイトな日程が続く。すでに突破を決めている今節では、メンバーを大幅に変える可能性も高い。
■選手
▽GK
1 小林将天(FC東京)
12 濱崎知康(明治大)
23 荒木琉偉(G大阪)
▽DF
16 小泉佳絃(明治大)
5 市原吏音(大宮)
2 梅木怜(今治)
21 関富貫太(桐蔭横浜大/横浜FM)
4 永野修都(藤枝)
3 土屋櫂大(福島)
22 岡部タリクカナイ颯斗(東洋大)
15 森壮一朗(名古屋)
▽MF
8 大関友翔(川崎F)
6 小倉幸成(法政大)
7 石渡ネルソン(C大阪)
10 佐藤龍之介(FC東京)
17 嶋本悠大(清水)
14 川合徳孟(磐田)
▽FW
20 古谷柊介(東京国際大)
18 久米遥太(早稲田大)
9 ンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄(桐蔭横浜大)
11 横山夢樹(C大阪)
19 道脇豊(ベフェレン)
13 石橋瀬凪(湘南)
(取材・文 石川祐介)
日本はすでに2連勝を収め、グループリーグ突破が確定。ともに勝ち点3の2位・UAEと3位・シリアから白星を奪っており、今大会は同勝ち点の場合に直接対決の成績が考慮されるため、最終節の結果を待たずして首位通過も決まった。対戦するカタールは2連敗を喫し、日本との対戦を前にグループ敗退が決まっている。
13日の最終節でグループリーグを終える日本だが、その後も中2日の16日に準々決勝が開催されるため、タイトな日程が続く。すでに突破を決めている今節では、メンバーを大幅に変える可能性も高い。
■選手
▽GK
1 小林将天(FC東京)
12 濱崎知康(明治大)
23 荒木琉偉(G大阪)
▽DF
16 小泉佳絃(明治大)
5 市原吏音(大宮)
2 梅木怜(今治)
21 関富貫太(桐蔭横浜大/横浜FM)
4 永野修都(藤枝)
3 土屋櫂大(福島)
22 岡部タリクカナイ颯斗(東洋大)
15 森壮一朗(名古屋)
▽MF
8 大関友翔(川崎F)
6 小倉幸成(法政大)
7 石渡ネルソン(C大阪)
10 佐藤龍之介(FC東京)
17 嶋本悠大(清水)
14 川合徳孟(磐田)
▽FW
20 古谷柊介(東京国際大)
18 久米遥太(早稲田大)
9 ンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄(桐蔭横浜大)
11 横山夢樹(C大阪)
19 道脇豊(ベフェレン)
13 石橋瀬凪(湘南)
(取材・文 石川祐介)