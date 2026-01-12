¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ûµð¿Í¤Î¼ã¤´õË¾¡¢Àô¸ýÍ§ÂÁ¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë£²Ç¯ÌÜ¤ÎÈôÌö¡¡ÂÇÎ¨¤Ç¥ê¡¼¥°£²°Ì¤â¡ÖÂ¿¤¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÙ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
µð¿Í¡¦Àô¸ýÍ§ÂÁ¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡Ê´ßÅÄ¹ÔÎÑ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ä¡ä¡Ë
¡ÚÂçºå¶Í°þ»þÂå¤Ï¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¶¥Áè¤â¡Û
¡¡2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò¥»¡¦¥ê¡¼¥°£³°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿µð¿Í¤À¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¼ã¤ºÍÇ½¤ÎÂæÆ¬¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÉ®Æ¬¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î133»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥ê¡¼¥°£²°Ì¤ÎÂÇÎ¨.301¤òµÏ¿¤·¤¿Àô¸ýÍ§ÂÁ¡Ê¤¤¤º¤°¤Á¡¦¤æ¤¦¤¿¡Ë¤À¤í¤¦¡£
2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°£²°Ì¤ÎÂÇÎ¨¤òµÏ¿¤·¤¿Àô¸ý photo by Sankei Visual
¡¡³«Ëë¤ÏÆó·³¤Ç·Þ¤¨¤ë¤â¡¢£´·î£´Æü¤Ë°ì·³¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢Æ±£¹Æü¤ÎDeNAÀï¤Ë£¸ÈÖ¥·¥ç¡¼¥È¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¤½¤³¤«¤é£¶»î¹çÏ¢Â³¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤·Â³¤±¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏÀË¤·¤¯¤âÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈôÌö¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò¡¢Àô¸ý¤Ï¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¥×¥í£²Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢¤¤¤ÄÀèÈ¯¤ò³°¤µ¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¡ØËèÆü¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤½¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤Î°Õ¼±¤Ï¡¢¥×¥íÆþ¤êÁ°¤ËÇÝ¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡Àô¸ý¤ÏÂçºå¶Í°þ¹â¹»¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤ò·Ð¤Æ NTTÀ¾ÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¡£2023Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Çµð¿Í¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£¹â¹»£³Ç¯»þ¤Ë¤Ï2017Ç¯¤Î½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä²¼¤ÎÇ¯Âå¤Ï¡¢ÍâÇ¯¤Ë¹Ã»Ò±à¤Ç½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿"ºÇ¶¯À¤Âå"¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Î¤Ò¤È¤ê¡¢º¬Èø¹·¡ÊÃæÆü¡Ë¤¬¥·¥ç¡¼¥È¤ò¼é¤ëºÝ¤Ï¡¢Àô¸ý¤¬¥Ù¥ó¥Á¤ò²¹¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤º¡¢Ìîµå¤ò³Ú¤·¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÀô¸ý¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÍè¤ë¡×¤È¿®¤¸¡¢É¬»à¤ËÇòµå¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£Âçºå¶Í°þ¤òÎ¨¤¤¤ëÀ¾Ã«¹À°ì´ÆÆÄ¤Î¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÊª¤´¤È¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤·¤«À®¸ù¤ò¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¶»¤Ë¹ï¤ß¡¢"Æ¬¤ò»È¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼"¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«¿È¤Î¶¯¤ß¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¼éÈ÷¤ËËá¤¤ò¤«¤±¡¢¡Ö´ÆÆÄ¤¬µ¯ÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡©¡×¤òÉ¬»à¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¸Ê¤ò¹â¤á¡¢¾õ¶·¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÅìÅÔ£²Éô¤À¤Ã¤¿ÀÄ³ØÂç¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤È¡¢1Ç¯»þ¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎºÂ¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡££³Ç¯»þ¤Ë¤Ï2020Ç¯½©¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ÇMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÍ¥¾¡¤·¤Æ£±Éô¤Ë¾º³Ê¡£ÍâÇ¯¤Ï¼ç¾¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡ÀÄ³ØÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤â¤¢¤ëÁª¼ê¤Î¼«¼çÀ¤Ë¤Þ¤«¤»¤ëÎý½¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Àô¸ý¤¬ºÇ¤âÎÏ¤òÃí¤¤¤À¤Î¤Ï¡¢²¼È¾¿È¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¾åÈ¾¿È¤À¤±¤Ç¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢È´¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ß¡¢²¼È¾¿È¤ò»È¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÎý½¬¤òÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢°Õ³°¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÌîµå¤Ï¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÀìÌç¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤«¤òÌÜÉ¸¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ÆÎý½¬¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ÑÀï¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡Âç³Ø1Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¤Ï¡¢ÎÀ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È¥í¥·¥¢£×ÇÕ¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼Àï¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤ËµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Î»þ¤ÏËÜÅö¤Ë²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£º£Ç¯¤â£×ÇÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤â¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥Ù¥¹¥È8°Ê¾å¤Ë¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ú¼ó°ÌÂÇ¼ÔÁè¤¤¤Ï¡ÖºÙ¤«¤¤¿ô»ú¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Û
¡¡Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢NTTÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·Ð¤Æµð¿Í¤ËÆþÃÄ¤·¤¿Àô¸ý¤Ï¡¢£±Ç¯ÌÜ¤Î2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î³«Ëë¤ò°ì·³¤Ç·Þ¤¨¡¢66»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥·¡¼¥º¥óÁ´ÂÎ¤Ç¸«¤ë¤ÈÂÇ·âÀ®ÀÓ¤Ï¿¤ÓÇº¤ß¡¢ÂÇÎ¨.201¡¢£±ËÜÎÝÂÇ¡¢£¹ÂÇÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç³èÌö¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»î¹ç¤Ë¤Ï½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡½¡½¡£¤½¤ì¤òÄË´¶¤·¡¢ºò½Õ¤«¤é¥¦¥¨¥¤¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÈÂÎ´´¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£¤½¤ÎÀ®²Ì¤â¤¢¤Ã¤Æ°ÂÂÇ¤òÎÌ»º¤·¡¢"Åê¹âÂÇÄã"¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Ê¤«¤ÇÂÇÎ¨£³³ä¤ò¥¡¼¥×¡£¾®±à³¤ÅÍ¡Ê¹Åç¡Ë¤é¤È¼ó°ÌÂÇ¼ÔÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡Ø´Å¤¤µå¤ò¤¤Á¤ó¤È»ÅÎ±¤á¤ë¡Ù¤³¤È¤ò°ìÈÖ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÜÀè¤ÎºÙ¤«¤Ê¿ô»ú¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¿ô»ú¤äÀ®ÀÓ¤ò¤µ¤Û¤É¹Í¤¨¤º¤ËÆü¡¹¤Î»î¹ç¤ËÎ×¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤¿ÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡10·î£±Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿ÃæÆü¤È¤Î¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀï¤Ç¤Ï¡¢£²ÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ¡¢£²»Íµå¤È£´ÂÇÀÊ¤¹¤Ù¤Æ¤Ç½ÐÎÝ¤·¡¢°ì»þ¤Ï½ÐÎÝÎ¨¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ËÉâ¾å¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï£³°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨¤â.304¤È¾¡Éé¶¯¤µ¤â¸«¤»¤¿¡£
¡Ö¡Ø¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤À¤±¡Ù¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤âÊ¿¾ï¿´¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¡ØÂ¿¤¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÙ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Àô¸ý¤Ï¡Öºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î°ìÈÖ²ù¤·¤«¤Ã¤¿ÂÇÀÊ¡×¤È¤·¤Æ¡¢£··î£¹Æü¤ËÊ¡Åç¸©¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿ÃæÆüÀï¤ÎºÇ½ªÂÇÀÊ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»î¹ç¤Ï¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤Î¹Ó´¬Íª¤ÈÀô¸ý¤Î£²ËÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç£²ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¦¤â¡¢ºÇ½ª²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¼é¸î¿À¤Î¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬ºÙÀîÀ®Ìé¤ËµÕÅ¾£³¥é¥ó¤òÈïÃÆ¡£¤½¤ÎÎ¢¡¢µð¿Í¤ÏÆó»àËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¡¢Àô¸ý¤¬¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬......¥ì¥Õ¥È¥Õ¥é¥¤¤ËÅÝ¤ì¡¢»î¹ç¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡ÖËÍ¤¬ÂÇ¤Æ¤Ð¾¡¤Æ¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¹¤°¤Ë¼¡¤Î»î¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼ºÇÔ¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¡£¡Ê¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤ò¡ËÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë"²Ë¤¬¤Ê¤¤"¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢£²Æü¸å¤ÎDeNAÀï¤Ç£²°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤â±äÄ¹11²ó¤ËºäËÜÍ¦¿Í¤Î¾¡¤Á±Û¤·ËÜÎÝÂÇ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£¡Ú¼«Ê¬¤Î±þ±ç²Î¤¬¤Ç¤¤¿»þ¤Î´î¤Ó¡Û
¡¡Àô¸ý¤Ï´ÆÆÄÁªÈ´¤Ç¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦µå±ã¤Î£²ÀïÌÜ¤Ë¤Ï¡¢½éÂÇÀÊ¤Ç¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡£¸·î¤Ë¤Ï¡¢Àô¸ýÀìÍÑ¤Î±þ±ç²Î¤â¤Ç¤¤¿¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤È¡¢Àô¸ý¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥×¥ì¡¼¤òÉ½¤·¤¿²Î»ì¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
¡ÖËÍ¤Ï¥×¥íÌîµå¤Î±þ±ç²Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¡Ø²Î¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î±þ±ç²Î¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀÄ³ØÂç»þÂå¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢Âç³Ø¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ëµÈÅÄÀµ¾°¤µ¤ó¡Ê¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î±þ±ç²Î¤¬Î®¤ì¤ë¤Ê¤«¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤â¤â¤Ã¤È³èÌö¤·¤Æ¡¢¸åÇÚ¤Ë±þ±ç²Î¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡Àô¸ý¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Öºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´íµ¡´¶¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤â¥·¡¼¥º¥ó¤Ï£³°Ì¡¢CS¤â£²Ï¢ÇÔ¤È¤¤¤¦²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤³¤½¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤È¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ëÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤ÄÇØÈÖ¹æ35¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤ËºÆ¤Ó±É´§¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤Î¹Ô¤¯Ëö¤ò¸«¼é¤ê¤¿¤¤¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
Àô¸ýÍ§ÂÁ¡Ê¤¤¤º¤°¤Á¡¦¤æ¤¦¤¿¡Ë
1999Ç¯£µ·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÏÂ²Î»³¸©½Ð¿È¡£¥·¥ç¡¼¥È¡£Âçºå¶Í°þ¹â¹»¤Ç£²Ç¯½©¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¡¢£³Ç¯»þ¤Î½Õ²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¡£½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤Ç¤Ï£±Ç¯»þ½Õ¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¥Á¡¼¥à¤¬8¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤Ë£±Éô¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿£³Ç¯½©¤Î£²Éô¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤ÏM£ÖP¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£4Ç¯»þ¤Ë¤Ï¼ç¾¤òÌ³¤á¡¢Â´¶È¸å¤ÏNTTÀ¾ÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¡££²Ç¯ÌÜ¤Î2023Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Çµð¿Í¤«¤é£´°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤ÆÆþÃÄ¤·¤¿¡£