½°±¡²ò»¶ÊóÆ»¤Ç±ßµÞÍî¡¦³ôÀèÊªµÞ¿¡¡»Ô¾ì¤ÏÀ¯¸¢°ÂÄê²½¤Ë´üÂÔ
¡¡1·î9ÆüÌë¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¤Ê¤É¤¬¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ë¤è¤ë½°µÄ±¡²ò»¶¸¡Æ¤¤òÊó¤¸¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¶âÍ»»Ô¾ì¤¬Âç¤¤¯È¿±þ¤·¤¿¡£³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤Ï±ßÁê¾ì¤¬1¥É¥ë=158±ßÂæÁ°È¾¤Þ¤ÇÇä¤é¤ì¡¢Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤Î±ß°Â¿å½à¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤â¡Û¥É¥í¡¼¥ó¹ñ»º²½¤Ø¤Î´üÂÔ!? ³ô²Á¾å¾º¤Î¸°¤Ï?
¡¡¹â»Ù»ýÎ¨¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿Áá´ü²ò»¶¤Î²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¡¢À¯¼£¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬¸åÂà¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤«¤éÅê»ñ²È¿´Íý¤¬²þÁ±¤·¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï1·î23Æü¾¤½¸¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç¤Î²ò»¶¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢¼«Ì±ÅÞ´´Éô¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸½ºß¤ÎÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤Ï60¡Á70%Âæ¤È¹â¿å½à¤Ë¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¡ÖÄÉ¤¤É÷¡×¤¬Â³¤¯¤¦¤Á¤Ë½°±¡Áª¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎµÄÀÊ¤òÁý¤ä¤¹ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡»Ô¾ì¤Ç¤ÏÊóÆ»Ä¾¸å¤«¤é±ßÇä¤ê¡¦³ôÇã¤¤¤ÎÆ°¤¤¬²ÃÂ®¤·¤¿¡£½°µÄ±¡²ò»¶¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¤ä¤äÀè¹ÔÅª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢ÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¤¦¤«¤¬¤¨¤ë
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤¬¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤òÃ¦¤¹¤ì¤ÐÀ¯¸¢±¿±Ä¤¬°ÂÄê¤¹¤ë¤È¤Î»×ÏÇ¤«¤é¡¢½µÌÀ¤±°Ê¹ß¤â¹ñÆâÅê»ñ²È¤Ë¤è¤ëÇã¤¤¤¬Â³¤¯¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥í¥ó¥É¥ó»Ô¾ì¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢ÊóÆ»¤Î³ÎÅÙ¤ÏÉÔÌÀ¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿ºàÎÁ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö³ô¹â¡¦±ß°Â¡×¤ÇÈ¿±þ¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï»Ô¾ì¤ÇÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡¡Áªµó¤È³ô²Á¤ÎÈùÌ¯¤Ê´Ø·¸¡¡½°±¡²ò»¶¤ÎÊóÆ»¤Ç³ô²Á¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÁªµóÀï¤Ç¤Ï³ÆÅÞ¤¬·ÐºÑÀ¯ºö¤òÁ°ÌÌ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤¹¤¿¤á¡¢Í¸¢¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Åê»ñ²È¤â¡ÖÀ¯ºö´üÂÔ¡×¤ò¿¥¤ê¹þ¤àÆ°¤¤ò¸«¤»¤ë¡£ÆÃ¤ËÍ¿ÅÞ¤¬¾¡Íø¤¹¤ì¤ÐÀ¯¸¢´ðÈ×¤¬¶¯²½¤µ¤ì¡¢·Ç¤²¤¿À¯ºö¤¬¼Â¸½¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤ÎÆÉ¤ß¤¬Æ¯¤¯¡£
¡¡º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÀÑ¶ËºâÀ¯Ï©Àþ¤¬·ÑÂ³¡¦¶¯²½¤µ¤ì¤ë¤È¤Î»×ÏÇ¤¬¡¢±ß°Â¡¦³ô¹â¤òÍ¶È¯¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¼«Á³¤À
¡¡¤¿¤À¤·¡¢Áªµó¤È³ô²Á¤Î´Ø·¸¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤ºÁªµó´ü´ÖÃæ¤Î³ô¹â¤Ï¡¢°ì»þÅª¤Ê¸½¾Ý¤Ë½ª¤ï¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£Åê³«É¼Æü¤ò²á¤®¤ì¤Ð¡ÖºàÎÁ½Ð¿Ô¤¯¤·¡×¤È¤Ê¤ê¡¢»Ô¾ì¤Î´Ø¿´¤Ï´ë¶È¶ÈÀÓ¤ä¶âÍ»À¯ºö¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÂÎ·ÐºÑ¤ÎÆ°¸þ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Áªµó·ë²Ì¤¬¤É¤¦¤¢¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤Î³ô²Á¤ò·è¤á¤ë¤Î¤ÏÀ¯ºö¤Î¼Â¸úÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁªµóÀï¤Ç¤Î¸øÌó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÁªµó·ë²Ì¤¬»Ô¾ì¤ÎÁÛÄê¤È°Û¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢³ô²Á¤ÏµÞÂ®¤ËÄ´À°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Í¿ÅÞ¤¬µÄÀÊ¤òÂç¤¤¯¸º¤é¤»¤Ð¡¢À¯ºö¤Î¼Â¸½²ÄÇ½À¤¬Äã²¼¤·¡¢Åê»ñ²È¿´Íý¤¬Îä¤¨¹þ¤à¡£
¡¡2024Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ç¤ÏÍ¿ÅÞ¤¬²áÈ¾¿ô¤ò¼º¤¤¡¢»Ô¾ì¤¬Æ°ÍÉ¤·¤¿µ²±¤Ï¿·¤·¤¤¡£º£²ó¤â¡¢³Ú´ÑÅª¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ê¥¹¥¯¥·¥Ê¥ê¥ª¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿Åê»ñÈ½ÃÇ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¢£¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î¡ÖÅÒ¤±¡×¤È»Ô¾ì¤Î´üÂÔ¡¡¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Áá´ü²ò»¶¤ÏÂç¤¤Ê¡ÖÅÒ¤±¡×¤È¤¤¤¨¤ë¡£¹â»Ù»ýÎ¨¤Î¤¦¤Á¤Ë¾¡Éé¤ò·è¤á¤ì¤Ð¡¢½°±¡¤Ç²áÈ¾¿ô¤ò²óÉü¤·¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë´Ä¶¤¬À°¤¦¡£ËÉ±ÒÈñÁý³Û¤ä¥¤¥ó¥Õ¥éÅê»ñ¤È¤¤¤Ã¤¿Âç·¿Í½»»¤òÈ¼¤¦À¯ºö¤â¡¢Í¿ÅÞ¤ÎµÄÀÊ¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¼Â¸½¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ï³ô¼°»Ô¾ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¥ºàÎÁ¤À¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Áá´ü²ò»¶¤Ë¤ÏÈãÈ½¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¡£2026Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Î¿³µÄ¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ëÁ°¤Ë²ò»¶¤¹¤ì¤Ð¡¢Í½»»À®Î©¤¬ÃÙ¤ì¡¢·ÐºÑÀ¯ºö¤Î¶õÇò´ü´Ö¤¬À¸¤¸¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£ÌîÅÞ¤Ï¡ÖÁªµóÍ¥Àè¤Ç¹ñÌ±À¸³è¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁªµóÀï¤Ç¤ÏÍ¿ÅÞ¤Î»ÑÀª¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡»Ô¾ì»²²Ã¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÀ¯ºö¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÑ¶ËºâÀ¯¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ºâ¸»¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤¬ÉÔ½½Ê¬¤È¤Î»ØÅ¦¤âº¬¶¯¤¤¡£Áªµó¤ÇÍ¿ÅÞ¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÀ¯ºö±¿±Ä¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢´üÂÔ¤¬¼ºË¾¤ËÊÑ¤ï¤ë¥ê¥¹¥¯¤âÕÔ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£Æü¶ä¤ÎÍø¾å¤²¤ÈÀ¯¼£¥ê¥¹¥¯¤Î¹Ë°ú¤¡¡2026Ç¯¤ÎÆüËÜ³ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¾ÇÅÀ¤¬Æü¶ä¤Î¶âÍ»À¯ºö¤À¡£¿¢ÅÄÏÂÃËÁíºÛ¤Ï1·î5Æü¡¢·ÐºÑ¡¦Êª²Á¾ðÀª¤¬¸«ÄÌ¤·ÄÌ¤ê¤Ë¿ä°Ü¤¹¤ì¤Ð¡¢Íø¾å¤²¤òÂ³¤±¤ëÊý¿Ë¤ò²þ¤á¤ÆÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£»Ô¾ì¤Ç¤ÏÇ¯Æâ¤ËÀ¯ºö¶âÍø¤¬1.25%¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬ÍÎÏ¤À¡£
¡¡Íø¾å¤²¤ÏÄÌ¾ï¡¢³ô²Á¤Î²¼²¡¤·Í×°ø¤È¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¸½ºß¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Êª²Á¾å¾º¤¬ÄêÃå¤¹¤ëÃæ¤Ç¤ÎÍø¾å¤²¤Ç¤¢¤ê¡¢·ÐºÑ¤ÎÀµ¾ï²½¥×¥í¥»¥¹¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£³ô²Á¤È¶âÍø¤¬Æ±»þ¤Ë¾å¾º¤¹¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¯¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢´ë¶È¼ý±×¤Î³ÈÂç¥Ú¡¼¥¹¤È¡¢À¯¸¢¤Î·ÐºÑ±¿±ÄÇ½ÎÏ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Áªµó¤ÈÍø¾å¤²¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤ÎÉÔ³ÎÄêÍ×ÁÇ¤òÊú¤¨¤ë2026Ç¯Á°È¾¤ÎÆüËÜ³ô»Ô¾ì¤Ï¡¢¿À·Ð¼Á¤ÊÃÍÆ°¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£Åê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ã»´üÅª¤ÊºàÎÁ¤Ë²áÅÙ¤ËÈ¿±þ¤»¤º¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤ÇÀ¯ºö¤Î¼Â¸úÀ¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÎäÀÅ¤µ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡½µÌÀ¤±°Ê¹ß¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÀµ¼°¤Ê²ò»¶É½ÌÀ¤ÎÍÌµ¡¢¤½¤·¤ÆÍ¿ÅÞ¤ÎÁªµóÀïÎ¬¤¬Á¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢Êý¸þ´¶¤¬Äê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£