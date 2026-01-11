1971年12月24日に新宿伊勢丹前の交番が爆破された、新宿クリスマスツリー爆弾事件。同事件を筆頭に数々の爆破事件などを実行した過激派「黒ヘルグループ」のメンバーとして指名手配された俳優・梶原譲二を父に持ち、家族で逃亡生活を余儀なくされた脚本家の梶原阿貴（52）。

【衝撃画像】父親がスタイル抜群でイケメンすぎる…“役者で爆弾犯の父”と、脚本家・梶原阿貴さんの“貴重なツーショット写真”を見る

その出自を記した『爆弾犯の娘』（ブックマン社）が話題を呼んでいる彼女に、爆弾犯だった父と母の出会い、池袋での逃亡生活、名前も知らず「あいつ」と呼んでいた父との思い出などについて、話を聞いた。（全4回の1回目／2回目に続く）



脚本家の梶原阿貴さん ©山元茂樹／文藝春秋

◆◆◆

「母が悲しんでいるところに父が現れて…」俳優の父親と、スナックで働いていた母親の出会い

――お父様とお母様は、どのように出会ったのでしょう？

梶原阿貴さん（以下、梶原） 父は俳優だったんですけど、母は女優ではなく、劇団に所属していたわけでもなく、スナックで働いていたんです。そこが劇団関係者なんかが客としてやってくる店で、父と知り合うようになったそうです。

――お母様は、お父様と同じ劇団にいた別の俳優さんと付き合っていたそうですね。

梶原 はい。父の先輩にあたる俳優と。うちの父もイケメンなんですが、その元カレの俳優さんも超イケメンで。母は面食いなんですよ。

――その元カレ俳優とお母様は、どれくらいお付き合いを？

梶原 数年だったと思います。その人が浮気をして、母が悲しんでいるところに父が現れて、「結婚してください」とプロポーズしたそうです。

――お父様は、以前からお母様のことを気にかけていたのでしょうか。

梶原 どうでしょう。面倒見のいい女性だとは思っていたんじゃないでしょうか。母はその元カレにすごく貢いで、なにからなにまで面倒を見ていましたから。

母親は「ヒモ生産工場」みたいなところがあった

――“劇団員あるある”といいますか。

梶原 絶対そうだと思います。劇団員って、お金がない人が多いじゃないですか。売れてないバンドマンもそうですけど。自分のために働いてくれる女性を見抜く能力に長けているんだと思います。

母は昼間デパートで働いて、夜はスナックで働いて、稼いだお金から元カレの俳優にお小遣いを渡していたそうです。しかも、そのお小遣いは、元カレが他の女性に会いに行くために使われていたという。

父はそんな母の献身ぶりを見て、「この女だったら、俺もイケるんじゃないか」「この女、いいな」みたいな。その程度の話だったんじゃないですかね。

――お母様は、ダメ男ばかりからモテるタイプ。

梶原 そうですね。尽くしすぎてしまうというか。「ヒモ生産工場」みたいなところがありました。父はそれを見抜いて、スッと近づいていったと。

「詐欺に引っかかったようなもの」指名手配中の父親からのプロポーズを母親が受け入れたワケ

――プロポーズは突然に？

梶原 いきなり母のアパートにやって来て、「僕と結婚してください」と言ったそうです。指名手配されている身でありながら。

――指名手配中のプロポーズですか。

梶原 手配されていることを隠してプロポーズしたんです。だから母は「詐欺に引っかかったようなものだ」とよく言っていました。でも、父はイケメンでしたし、上手に頼ってくるから、ついつい受け入れちゃったんでしょうね。

――お父様は身長176センチ。当時としては高身長だし、風貌もB.V.D.やグンゼの下着のモデルっぽいといいますか、いかにも昭和のハンサムですよね。

梶原 父は1948年生まれですから、戦後世代でその身長は大きかったと思います。でも、手配書には「欧米人風の顔立ち。上半身に比べ、下半身はやや短し」と書かれていて（笑）。

「籍を入れたら、役所で指名手配犯だとバレてしまう」

――自分が追われている身であることは、いつ明かしたのでしょうか。

梶原 それは、けっこう後になってからだと思います。まずは関係を深めて、「もう話しても大丈夫だ」という段階になってから、「実は僕……」と打ち明けたんじゃないでしょうか。いきなり言ったら断られますから。

――籍を入れずに事実婚という形を取った理由は？

梶原 そりゃあ籍を入れたら、役所で指名手配犯だとバレてしまいますから。

――『爆弾犯の娘』は梶原さんが池袋で暮らしていた10歳頃からのエピソードから始まりますが、それ以前はどのような生活を送っていたのでしょう。

梶原 その前から基本的に生活はずっと同じでした。4歳頃の記憶もありますが、あまり幼い視点から書き始めると、子どもっぽい内容が多めになってしまうので、10歳からにしたんです。

「都会の喧騒があると、なにかと紛れやすいから…」池袋で引っ越しを繰り返しながらの逃亡生活

――ずっと池袋で逃亡生活を。

梶原 何度も引っ越しはしましたが、池袋から離れることはありませんでした。母の地元が池袋の東口側で、土地勘があったんです。それと、当時住んでいた平和通り商店街のあたりは非常に雑多な雰囲気で、ヤクザや外国人の方が多く住んでいたんですよ。

そうした場所の方が、かえって目立たないだろうという判断もあったようです。都会の喧騒があると、なにかと紛れやすいですからね。

――生まれたのも池袋ですか。

梶原 はい、池袋の病院です。母は未婚の母として私を産みました。誰の子かわからないけど妊娠してしまった、という体で。当時の池袋では、そういう境遇の人は珍しくなかったと思います。

――お母様のご実家はバーを経営されていたとか。

梶原 祖母が新宿でバーをやっていたのもあって、母も私も池袋や新宿あたりが生活圏でした。後に祖母は、伊豆に移って置屋を営むようになるんですけど。

――東武東上線沿線の北池袋や下板橋あたりを転々とされていたようですね。

梶原 そうです。そのエリアをぐるぐると引っ越していました。

小学6年生まで父親の名前を知らず、「あいつ」呼ばわりだった

――物心がついてから、自分の家庭が「普通ではない」と感じることはありましたか。

梶原 あの頃は、それが当たり前だったので、わかっていませんでしたね。本にも出てきますけど、私の友達の方が、家が貧しくて悲惨な状況だったりしたので、「みんな大変だなあ」と思っていたくらいで。

――家にいる男性のことを、お父さんだと認識していましたか。

梶原 それが、微妙なところで。母が時々、さっきの元カレ、父の先輩俳優の話を楽しそうにするんですよ。母も、父との生活に嫌気がさすことがあったんでしょうね。「なんで私の人生、こうなっちゃったんだろう」って。

だから、その話を聞いていると「あれ？ もしかして、嬉しそうに話している元カレが本当のお父さんなんじゃないか」と勝手に想像していました。

――「じゃあ、家にいる男性は一体誰なんだ？」と。小学6年生まで名前も知らず、「あいつ」呼ばわりだったそうですが。

梶原 もしこの人が父親じゃなかったら、こんな他人のせいで私たちが迷惑を被っているのはたまったもんじゃないなとは思っていました。だから、どこか自分と似ているところはないかと、必死に探しました。

手や耳の形とか、部分的でもいいからちょっとでも似ていないかなって。「鼻の形が同じかな？」とか、共通点を見つけようと頑張ってはいましたね。

「常に何かを警戒している」「イヤな男だな」子どもの頃の父親の記憶

――お父様が、梶原さんを娘として可愛がるようなことは？

梶原 いえ、ほとんどありませんでした。

――抱っこされたりも？

梶原 あまりなかったですね。いつもピリピリしていて神経質な人で、「イヤな男だな」と思っていました。常に何かを警戒しているような雰囲気で、陰気くさいというか。

漫画で描くなら、黒いオーラが出ているような感じです。あと、ひたすら体を鍛えているのも、気持ち悪いと思っていました。「何のためにこんなに鍛えているんだろう」って。

――お父様に対しては、幼い頃からあまり良い印象はなかったのですね。

梶原 「イヤだなあ」とずっと思っていました。4歳くらいまで、彼のことを「コロボックル」だと信じていたんです。当時、コロボックルの絵本が流行っていて、母が好きでよく読んでくれていたんですよ。

その絵本に「心のきれいな人にしか見えない」と書いてあったので、「ああ、家にいるこの人は私と母にしか見えない特別な存在なんだな」と。

でも、絵本のコロボックルはもっと小さいし、可愛らしい見た目なのに、家にいるコロボックルはずいぶん大きいし、陰気くさいなとは思っていました（笑）。

誰も家に呼んではいけなかったし、家がどこにあるのかも教えてはいけなかった

――なんとなくコロボックルは体を鍛えるタイプじゃないような気がしますしね。友達の家に遊びに行くことで、親や家族に対してなにかしらの違和感を覚えることは？

梶原 よその家のお父さんを見ると、「ああ、普通のお父さんってこうなんだ」と。みんな陽気で、「よく来たねえ」ってお菓子を出してくれたり、「うちの子と仲良くしてくれてありがとうね」なんて言ってくれたり。

うちは誰も家に呼んではいけなかったし、家がどこにあるのかも教えてはいけなかったので、友達の家に招かれているのに、そういったお返しができないのが申し訳なくてイヤでした。

――小学校の家庭訪問などはどうしていたのですか。

梶原 「家」という設定のアパートを別に借りていました。家庭訪問で先生が来るときや、私の誕生日会を開くときは、そのアパートを本当の「家」のように見せていたんです。

撮影＝山元茂樹／文藝春秋

〈「トイレで用を足しても水を流せない」「入居して2日で引っ越した家も…」“父親が指名手配中の爆弾犯だった”女性脚本家（52）が語る、逃亡生活中の苦労〉へ続く

（平田 裕介）