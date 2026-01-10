高齢期の暮らしは、「お金」だけでなく「人との距離感」によっても大きく左右されます。年金を受け取り、最低限の生活は成り立っていても、体力の低下や不安が重なると、家族との関係が生活の支えになりやすいからです。総務省『家計調査（2024年）』でも、高齢夫婦のみの無職世帯は収入を支出が上回りやすく、突発的な出来事に弱い構造が示されています。そうした中で、家族に頼ろうとした結果、思いもよらず“距離”が生まれてしまうケースも少なくありません。

「もう連絡してこないで」--娘から届いた拒絶のサイン

「最初は、通信障害かと思いました」

そう語るのは、千葉県郊外に暮らす元会社員の佐藤正弘さん（仮名・71歳）です。妻の和子さん（仮名・69歳）と、築40年を超える戸建て住宅で二人暮らしをしています。

ある日、いつものように娘に電話をかけようとしたところ、呼び出し音が鳴りませんでした。LINEを送っても既読がつかない。不安に思って何度か試した末、画面に表示されたのは「このユーザーは通話を受信できません」という表示でした。

「和子に『ブロックされてるかもしれない』と言われたとき、冗談だろうと思いました。でも……現実でした」

後日、別の番号からかけた際に、娘から短いメッセージが届きます。

「もう連絡してこないで。今は距離を置きたい」

それが、娘からの最後の言葉でした。

佐藤さん夫婦の年金収入は、二人合わせて月18万円ほど。正弘さんは厚生年金、和子さんは国民年金です。住宅ローンはすでに完済しており、「暮らしていけない」水準ではありません。

「贅沢はできませんけど、食べていけないわけじゃない。正直、自分たちが“子どもに嫌がられる側”になるなんて、思ってもみませんでした」

ただ、現実の生活は数字ほど単純ではありません。築40年の家はあちこちにガタが来ており、給湯器や屋根の修繕、固定資産税も継続的にかかります。さらに、和子さんは数年前から膝を痛め、買い物や通院が負担になっていました。

「娘に頼ったのは、お金じゃないんです。『今日、病院付き添ってくれない？』とか、『ちょっと顔を見たい』とか……」

最初は月に1回程度だった連絡が、次第に増えていったといいます。

「家の中が、やけに静かなんです」転機になったのは

娘は都内で働き、家庭も持っています。仕事と育児に追われる日々の中で、両親からの頻繁な連絡は、次第に重荷になっていったようでした。

「『今は無理』って言われても、こっちは不安で……またかけてしまった」

和子さんは、そう振り返ります。

厚生労働省『国民生活基礎調査（2024年）』では、高齢者世帯の58.9%が生活について「苦しい」「やや苦しい」と感じていることが示されています。金銭的な困難だけでなく、「この先どうなるかわからない」という不安が、家族への依存につながるケースも多いとされます。

一方で、民法上の「扶養義務」（民法877条）は、無制限の支援を子に課すものではありません。現実には、子の生活状況や負担能力を踏まえた範囲で考えられるものであり、「家族だから何でも引き受ける」前提ではないのです。

娘との連絡が途絶えてから、佐藤さん夫婦の生活は一変しました。朝は会話も少なく、テレビの音だけが流れる。昼食も夕食も、決まった時間に淡々と済ませる日々です。

「家の中が、やけに静かなんです。電話が鳴らないって、こんなに音がないんだなって」

転機になったのは、近所の知人から勧められた地域包括支援センターへの相談でした。

●通院の送迎

●買い物支援

●見守りサービス

●将来的な住まいの選択肢

「娘に頼らなくても、話を聞いてくれる場所があるんだって、初めて知りました」

今、夫婦は月に一度、支援員と面談しながら生活を整えています。

「娘と、また話せる日が来るかは分かりません。でも……少なくとも、あの頃みたいに“しがみつく”ことはしないと思います」

高齢の親が子どもを頼ること自体が、悪いわけではありません。ただ、「頼る先が一つしかない」状態は、親にとっても子にとっても、関係を壊しやすくします。

築40年の家で始まった“静かすぎる毎日”は、佐藤さん夫婦にとって、家族の形を見直す時間でもありました。